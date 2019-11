Glváč másokat is szívesen magával húzna

Az államfő, Zuzana Čaputová tiszteletben tartja Glváč azon döntését, miszerint távozik a parlament alelnöki tisztségéből. A köztársasági elnök szerint ez volt a helyes lépés. Andrej Danko, az SNS vezetője és egyben a törvényhozás elnöke Glváč távozása kapcsán sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy szerinte az országot az érzelmek, nem pedig a racionalitás uralja. A smeres alelnök lemondásával a problémát megoldottnak tekinti. Az ügyben a Smert is kerestük, de lapzártáig nem kaptunk választ.

Az ellenzék ünnepel

Radikális változásra van szükség, az nem elég, hogy lecserélnek egy bábut, reagált Martin Glváč parlamenti alelnök lemondására az ellenzéki PS/Spolu. Michal Truban, a PS elnöke rámutatott, beigazolódott, hogy van értelme az ellenzéki nyomásgyakorlásnak, ugyanakkor ennyi nem elég. „Radikális változásokra van szükség, hogy eltűnjön a korrupció és az oligarchák befolyása az egészségügyből, a médiából, a közéletből” – tette hozzá Truban. Andrej Kiska, a Za ľudí elnöke szintén azt hangsúlyozta, nem elég lecserélni egy politikust. „A Smer botrányait nem lehet elkendőzni. Egyik jön a másik után – Robert Kaliňák, Tibor Gašpar, Monika Jankovská, Martin Glváč. Csalók és maffiózók üzletelésében voltak érintettek, akik rajtuk keresztül próbálták befolyásolni és irányítani az egész országot” – szögezte le Kiska.

Glváč kontra Matovič

Martin Glváč lemondása a parlament alelnöki posztjáról óriási örömünnep, hatalmas győzelem az ellenzék számára – jelentette ki Igor Matovič, az OĽaNO elnöke. Glváčot ugyanis a Smer egyik kulcsfigurájának tartja. „Egy ilyen skalp megszerzése fontos győzelem az ellenzék és a nyilvánosság számára, amely nyomást tudott gyakorolni Glváčra” – jelentette ki Matovič, de hozzátette, hogy az ügynek ezzel még nincs vége. „Ez még csak a jéghegy csúcsa, folytatnunk kell a küzdelmet a politikai élet megtisztításáért egészen a február 29-i választásig” – mondta.

Egyébként Matovič hozta nyilvánosságra azokat az üzeneteket, melyeket Kočner és Glváč a Viber-alkalmazáson keresztül küldött egymásnak. Matovič azt állítja, hogy Glváčnak több ügyről is tudomása volt, és hazudott, amikor azt mondta, hogy 2012 óta nem találkozott Kočnerrel. Glváč visszautasította Matovič vádjait, és feljelentést tett. Azt állítja, a nyilvánosságra hozott kommunikáció nem egyezik a valósággal.

Glváč: Más is bukjon meg

Glváč csütörtökön ennek ellenére bejelentette, hogy lemond, amit azzal indokolt, fontos számára, hogy a Smer megnyerje a jövő évi parlamenti választást. Egyúttal azonban több politikust és parlamenti képviselőt, köztük Bugár Bélát, a Híd elnökét, parlamenti alelnököt és Boris Kollárt, az ellenzéki Sme rodina vezetőjét is arra szólított fel, hogy kövesse a példáját, mivel szintén kapcsolatban álltak Kočnerrel. Bugár esetében azzal érvelt, hogy Ján Kuciak és menyasszonya meggyilkolása után a Híd elnöke találkozott Kočnerrel. Glváč egyben megfenyegette őt, hogy amennyiben nem mond le a parlament alelnöki tisztségéről, a Smer frakciója is segíthet neki a távozásban. Bugár erre úgy reagált, nem mond le és nem fél a fenyegetéstől. Glváč támadását azzal hárította, hogy ő nem írt a Kuciak-gyilkosság megrendelésével is vádolt nagyvállalkozónak üzeneteket.

A Maldív-szigetek

Matovič egy Bugár ellen beadott esetleges bizalmatlansági indítványról azt mondta, nem szeretne élni azzal a kínálkozó lehetőséggel, hogy Glváč nyilatkozata nyomán megpróbálják eltávolítani parlamenti posztjáról a Híd elnökét. „Úgy gondolom, Bugár Béla és a Híd párt már a múlté, és egy indítványban nem látok hozzáadott értéket” – mondta Matovič. „Ennek ellenére igaz, hogy Bugár nyilvánosan hazudott a Kočnerrel való találkozásáról” – tette hozzá az OĽaNO vezetője. Bugár nem sokkal a Kuciak-gyilkosság után találkozott Kočnerrel a Maldív-szigeteken. A Híd elnöke először azt mondta, a reggelizés közben futottak össze és üdvözölték egymást. Később pedig úgy nyilatkozott, Kočner odaült a reggelizőasztalukhoz és váltottak néhány szót. Bugár szerint, amikor először beszámolt a Kočnerrel való találkozásáról, akkor is úgy értette, röviden beszéltek is egymással.

A Smer Kollár ellen vonul

Glváč azt is bejelentette, hogy előkészítik a javaslatot Boris Kollár leváltására a parlament közigazgatási és régiófejlesztési bizottságának elnöki posztjáról. Szerinte Kollár Dóvalban (Donovaly) üzletelt Kočnerrel, és ő mutatta be neki a nagyvállalkozót. Kollár ezt „totális hülyeségnek” nevezte. „Állok elébe a leváltási javaslatnak. Nekem nincs takargatnivalóm. Akkor még nem voltam a politikában, amikor kapcsolatban álltam Kočnerrel. Én nem írtam neki 2000 SMS-t” – reagált Kollár Glváč szavaira.

(czg)