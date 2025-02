Gazdasági szempontból is végzetes következményekkel járna az EU-ból való kilépés

Az uniós hozzájárulás jelentősége azonban egy másik szemszögből is megközelíthető.

„Ha az elmúlt években folyósított összeget leosztjuk, majd egy-egy lakos szempontjából vizsgáljuk, akkor kimondhatjuk, hogy fejenként 4500 euróról van szó, ami havi lebontásban egyénenként legalább 20 eurót jelent” – magyarázta Daniel Kollár, a Szlovák Bankszövetség elnöke, aki arra is rámutatott, hogy Brüsszelnek köszönhetően ezzel a 20 euróval minden hónapban több pénz marad a polgárok tárcájában. Ez elsősorban annak tudható be, hogy az uniós alapokból kivitelezett projektek finanszírozására nem az államnak kell előteremtenie a forrásokat, amiket egyébként a lakosoktól szednének be különböző adók és illetékek formájában.

Súlyos következmények

„Az uniós struktúrákból való esetleges kilépés különösen komoly károkat okozna az ország gazdaságának. Szlovákiának az Európai Unió mellett a nem uniós tagállamokkal is új szerződéseket kellene kötnie. Ezek a megállapodások pedig feltehetően sokkal hátrányosabban érintenék az országot, mint a jelenleg érvényben lévő paktumok. Arról nem is beszélve, hogy a vámok és egyéb akadályok újbóli bevezetésével is meg kellene birkóznunk” – figyelmeztetnek a bankszektor képviselői. Szlovákia azonban még a briteknél is bonyolultabb helyzetben találná magát.

Ha Pozsony kilépne az Európai Unióból, akkor egyúttal az euróövezetből is távozna, ami a gyakorlatban azt jelentené, hogy újra saját fizetőeszközt kellene bevezetni. Egy ilyen kényszerből hozott döntés pedig az unió támogatása nélkül akár rosszul is elsülhet. A legsötétebb forgatókönyv szerint csökkenhetnének a reálbérek, emelkedne az elbocsátások száma, de a lakosok életszínvonala is zuhanni kezdene.

Ennek fényében a Szlovák Bankszövetség arra kéri az ország döntéshozóit, hogy addig ne folytassanak nyilvános vitát az EU-ból való kilépésről, amíg nem ismerik az összes tényt, valamint nincsenek tisztában a lehetséges következményekkel

– zárta Daniel Kollár.