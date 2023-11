Forró lehet a Szövetség államfőjelöltje

„A felvidéki magyarságnak a 2024-es köztársaságielnök-választáson saját jelöltet kell indítania, hogy hallassa hangját, hogy jelezze, továbbra is tényező Szlovákiában” – írta a párt szerdai tömör sajtóközleményében. Bár Forró jelöltségét a párt közgyűlésének is jóvá kell hagynia, erre minden valószínűség szerint sor kerül.



Az államfőválasztás a Szövetség számára inkább szimbolikus jelentőségű, hiszen nagyon valószínűtlen, hogy a jelöltjük bejutna a választás második fordulójába, ahová az első körben legnépszerűbb két induló jut tovább.



A vonatkozó határidők szerint legkésőbb 2024. április 13-án meg kell tartani az államfőválasztás első fordulóját. Az AKO közvélemény-kutató ügynökség felmérése azt mutatja, jelenleg két jelöltnek Peter Pellegrininek, a Hlas vezetőjének és Ivan Korčok korábbi külügyminiszternek van nagy esélye arra, hogy tovább jusson a második fordulóba. Pellegrini ugyanakkor hivatalosan még nem jelentette be, hogy versenybe száll az államfői tisztségért, Korčok pedig független jelöltként kampányol.