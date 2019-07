Folytatódott a váltóhamisítási per 

A rendkívüli médiafigyelem által kísért tárgyalás hétfőn kezdődött és valószínűleg az egész héten tart majd. Míg Kočner, aki előzetes letartóztatásban van, nem jelent meg, Rusko személyesen is részt vesz a tárgyaláson. Rusko és Kočner is azt állítják, a váltókat még 2000-ben állították ki. Az ügyész szerint azonban erre csak sokkal később került sor és a két férfi egyszerűen visszadátumozta az értékpapírokat. A tárgyalás mai napján Ruskotól azt kérdezték, hogy a több millió euró értékű váltó 2000-ben miért nem volt benne a Markíza televízió könyvelésében.

"Nem tettem bele a könyvelésbe, mert úgy éreztem, hogy a számvitel rossz állapotban van és hogy ha nem tüntetem fel a váltókat, nem fog onnan hiányozni"

- vallotta Rusko, és hozzátette, hogy a vállalat ellen indított végrehajtásokat sem vezették a könyvelésben.



Kedden tanúként beidézték Václav Mikát, a Markíza televízió egykori vezetőjét, aki egy ideig a szlovák közmédia (RTVS) vezérigazgatója is volt. Mika azt állítja, nem tudott a kérdéses váltók létezéséről, és hozzátette, hogy amikor átvette a tévétársaságot nem volt a cég ellen érvénes végrehajtás. Azt is elmondta, hogy a cég élén töltött időben több végrehajtás is indult a vállalat ellen. A volt igazgató vallomásával kapcsolatban Rusko arra hívta fel a figyelmet, hogy Mika csak 2006-ban került a vállalat élére és mivel a könyvelésben nem említették a váltókat nem is tudhatott azok létezéséről.



Még a tárgylás hétfői napjának végén az ügyész, Ján Šanta azt kérdezte Ruskotól, hogy kit takar a Nyálas (slina, slintoš) gúnynév. Rusko ezt sértegetésnek értékelte és indulatosan azt válaszolta, tudja, hogy egyes emberek ezen a néven emlegetik őt. A kérdésnek a bíró nem adott helyt, mivel a vádiratban nincs szó arról, hogy Ruskot milyen ragadványnéven emlegették. Az ügyész a hétfői tárgyalási nap után elmondta, ki fogják egészíteni a vádiratot azzal a résszel, amely világossá teszi, miért kérdezték Ruskot a gúnynevéről. Egyes értesülések szerint egy, a rendőrség birtokába jutott SMS kommunikációban emlegethették őt így.



Pavol Rusko korábbi politikus, az ANO egykori elnöke 2003 és 2005 között gazdasági miniszteri és miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betöltött. 1995 és 2000 között a Markíza televízió vezérigazgatója volt. A váltóhamisításon és az igazságszolgáltatás akadályozásán túl azzal is gyanúsítják, hogy megrendelte egykori üzlettársa, Silvia Volzová meggyilkolását. A gyilkosságot azonban nem hajtották végre.



Marián Kočner hírhedt nagyvállalkozót a váltóhamisítási ügyben vádolják, de vizsgálat indult ellene Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásával kapcsolatban is. A gyanú szerint Kočner rendelhette meg a gyilkosságot.



