Folytatódik a váltóhamisítási per, kimondhatják az ítéletet

10:27 - A bíróság bűnösnek találta Kočnert és Ruskót.

A nagy sajtóérdeklődés miatt kivételesen a bazini Igazságügyi Akadémia épületében tartják a tárgyalást.

Záróbeszédében Ján Šanta, a Különleges Ügyészség ügyésze 20 év börtönbüntetés kiszabását kérte Marian Kočnerre és Pavol Ruskora, továbbá 300 ezer euró pénzbüntetés kiszabását Kočnerre. A vádlottak jogi képviselői ügyfeleik felmentését kérik, a bizonyítási eljárás kiegészítésére és a további tanúvallomásokra hivatkoznak.

A tárgyalás tavaly júliusban kezdődött. A bíróság eddig 24 napig foglalkozott az üggyel.

A vád szerint Marian Kočnert és Pavol Ruskot vádlott, miután megegyeztek Štefan Á. vádlottal, akinek az ügyében külön eljárás indult, négy hamis váltót állítottak ki, ezeket pedig mellékletként mutatták be a fizetési meghagyásokhoz. Ezzel 69 millió euróhoz jutottak volna. Kočner ellen Ján Kuciak újságíró meggyilkolása ügyében, valamint a Gatex cég ügyében is vádat emeltek hűtlen kezelés miatt. Ruskot a váltóhamisítás mellett azzal is vádolják, hogy ő rendelte meg Sylvia Klaus-Volzová meggyilkolását.