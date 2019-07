Folytatódik a váltóhamisítási per

A váltóhamisítási ügyben a hírhedt nagyvállalkozó és a Kuciak-gyilkosság megrendelésével is gyanúsított Kočner mellett Rusko, egykori miniszter, a Markíza televízió volt igazgatója ül a vádlottak padján. Az ügyészség azzal vádolja őket, hogy 69 millió euró értékű hamis váltót állítottak ki, visszadátumozták azokat és ezeket próbálták bevasalni a Markíza televízió aktuális tulajdonosán. A vád szerint a váltókra 2000 előtti dátumot írtak.



A tárgyalás mai napján tanúként hallgatták meg Radka Doehringet, aki 2006-ban lett a Markíza televízió gazdasági igazgatója. Doehring azt vallotta, nem tudott arról, hogy a tévétársaságot váltók terhelnék. Szerinte, ha léteztek volna ilyen váltók, akkor az a kérdéses időszakban végrehajtott adásvételekben is megnyilvánult volna. Rusko védelme arra épít, hogy a kérdéses váltók már 2000-ben is léteztek, de azokat valamiért nem vezették a társaság könyvelésében. "Ebben az országban egyesek még halotti bizonyítványt is be tudnak szerezni, ami még nem jelenti azt, hogy az illető már meg is halt" - mondta a Rusko arról, hogy az állítólagos váltók nem szerepeltek a vállalat könyvelésében.



Ján Šanta ügyész a bíróság elé tárta a Kočner és a hírhedt nyitrai vállalkozó, Norbert Bödör titkosított kommunikációjának részleteit, de ezt a nyilvánosság még nem láthatta. Šanta szerint erre ma kerülhet sor. Az üzenetváltás dekódolásában az Europol segített a szlovák hatóságoknak. A tárgyaláson tegnap megjelent Bödör ügyvédje, Adrian Kucek is, aki azt állította, nem a kliense küldte a Specializált Büntetőbíróság épületébe. Kucek azt mondta, egy másik ügyben járt arra, de az a tárgyalás elmaradt, így benézett a váltóhamisítási perre is. Štefan Ágh, az ügy egyik további gyanúsítottja ugyancsak nézőként látogatott el a tárgylás tegnapi napjára.



A tegnapi tárgyalási napon tanúként hallgatták volna meg Silvia Volzovát és Ján Kováčikot, a televíziós társaság egykori résztulajdonosait, de mindketten távol maradtak. Peter Tóthnak, Kočner közeli munkatársának, egykori titkosszolgálati munkatársnak pedig nem tudták kézbesíteni az idézést, elvileg holnap kellene vallomást tennie a tárgyaláson.

Ruskot azzal is gyanúsítják, hogy egykor megrendelte Volzová meggyilkolását, amit aztán nem hajtottak végre. Ha Ruskot és Kočnert a váltóhamisítási ügyben bűnösnek találják, akkor 12-től 20 évig terjedő börtönbüntetésre számíthatnak.

