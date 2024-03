Fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be a húsvéti ünnepek idején

Fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be a nagyobb húsvéti rendezvények idején, például a vallási szertartásokat és a bevásárlóközpontokat is figyelni fogják – jelentette be Matúš Šutaj Eštok (Hlas) belügyminiszter a biztonsági tanács hétfői rendkívüli ülése után.