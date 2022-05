Fico szerint a rendőrség politikai okokból akarja letartóztatni

Fico azzal vádolja Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminisztert, hogy politikai alapon avatkozik be a nyomozásokba. „Ez egy kísérlet arra, hogy likvidálják az ellenzéket” – mondta Fico a közmédia politikai vitaműsorában vasárnap. Egyben kétségbe vonta az ellene valló tanúk hitelességét.



Arra a kérdésre azonban nem válaszolt, miként jutott azokhoz a bizalmas információkhoz, amelyeket a politikai ellenfeleivel szemben használt fel. A Smer vezetője Andrej Kiska korábbi államfő és Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter adóügyeiről szerzett információkat hozott nyilvánosságra.



Fico ellen bűnszövetkezet létrehozásának és támogatásának bűntette, hivatali jogkörrel való visszaélés, valamint adótitok veszélyeztetésének ismételt elkövetése miatt indított büntetőeljárást a rendőrség. Az ügyben Robert Kaliňák (Smer) korábbi belügyminisztert is meggyanúsították, akit azonban már le is tartóztattak. Mivel parlamenti mandátuma van, Fico őrizetbe vételével a törvényhozásnak is egyet kell értenie, erről a héten szavazhat a plénum.

