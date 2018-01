Fico mégis államfőjelöltként végzi?

Pozsony | Robert Fico kormányfőre kemény dió vár: ki kell találnia, kit indítson el jövőre pártja színeiben az államfőválasztáson. A leggyakrabban emlegetett potenciális jelöltje, Miroslav Lajčák külügyminiszter ugyanis kikosarazta.

Lajčák a Pravdának adott interjújában mondta ki egyértelműen, hogy nem indul el a posztért. Azt mondta, ugyan tisztelettel tekint az államfői posztra, és mindenkit tisztel, aki alkalmasnak tartotta őt erre a tisztségre, ám biztosan nem pályázza meg a posztot. „Sosem gondolkodtam ezen. A külpolitikával szeretnék foglalkozni, ez a legfontosabb számomra” – magyarázta.

Grigorij Mesežnikov politikai elemző lapunknak azt mondta, már várta, hogy Lajčák kikosarazza Ficót. „Véleményem szerint a külügyminiszter emlegetése csak blöff volt a kormányfőtől” – mondta az elemző, hozzátéve, Fico másik „jelöltje”, Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnöke is hasonló blöffnek tűnik. „Fico csak felmérte a terepet, hogy lássa, milyen lenne a fogadtatásuk. Minden bizonnyal nem is nagyon konzultált velük, és ha mégis, tudta, hogy nem mennek bele a dologba” – tette hozzá. Szerinte nemsokára Šefčovič is Lajčákhoz hasonlóan jár el, és nyilvánosan kikosarazza Ficót – ez azért is kézenfekvő, mert mindkét politikus régóta építi karrierjét, Lajčák a diplomáciában, Šefčovič az európai politikában. „Egyiküknek sem hiányzik az életrajzukból egy esetleges vereség az államfőválasztáson” – tette hozzá Mesežnikov.

Az elemző rámutat, hogy Robert Fico jelen pillanatban úgy is a Smer legkézenfekvőbb jelöltje, hogy korábban kizárta az indulását. A pártban ugyanis nem látszik olyan „nagyágyú”, aki eséllyel indulhatna a posztért, a Smer pedig státuszánál fogva nem sorakozhat be egy más által javasolt jelölt mögé. (fm)