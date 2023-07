Fico: Čaputovának nyomást kell gyakorolnia az önkormányzatok kompenzálására

Fico közölte, az idei költségvetés 200 millió eurós kompenzálással számol az önkormányzatok számára, miközben azok most csak 108 milliót kérnek. „Úgy, ahogy az államfőnek fel kellene hívnia Ódort és helyrerakni őt, a kormányfőnek is elég lenne szólnia a pénzügyminiszternek, hogy azt akarja, abból a 200 millióból azonnal fizessen ki 108-at a megyéknek és a helyi önkormányzatoknak” – állítja Fico.

Azt is hozzátette, ez a pénz is csak afféle „mentőöv” lesz az önkormányzatoknak, mert ennél sokkal nagyobbak a problémáik. „A városok és a falvak elsősorban a fizikai személyek jövedelemadójából élnek, 70:30 arányban osztoznak rajta a megyékkel. És tény, hogy a parlament több olyan törvény is elfogadott, amely lefaragott ezekből a bevételeikből” – szögezte le a Smer elnöke.

Szerinte a választás után az új kormánynak szociális párbeszédet kell kezdenie a szociális partnerekkel, a szakszervezeteken és a munkaadókon kívül az önkormányzatokkal is. „Az önkormányzatok tényleg bajban vannak, és ezt a pénzt most oda kell adnunk nekik. De a továbbiakról már normális megállapodást kell kötnie az új kormánynak és a településeknek” – jegyezte meg.

Fico elmondta, a kormányfővel is beszélt erről a témáról, és a tervezett rendkívüli parlamenti ülést megfelelő lehetőségnek tartja az ügy megoldására. Mint hozzátette, bár az SaS jelezte, hogy nem vesz részt rajta, és elképzelhető, hogy sok képviselő külföldön van, Fico várakozásai szerint meglehet az egyszerű többség az ülés megnyitásához. Ha sikerülne parlamenti határozattal kötelezni a kormányt a támogatás kifizetésére, de az mégsem teljesítené, akkor Fico szerint ez a „jogállam egyenes adásban közvetített leépítése lenne”.