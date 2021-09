Ferenc pápa: Mindannyian össze vagyunk kötve

Ferenc pápa ma látogatást tett a pozsonyi elnöki palotában és a Szent Márton-dómban, járt a ligetfalui Szeretet Misszionáriusainak Betlehem Rendházában és a fővárosi holokauszt emlékműnél is lerótta tiszteletét.

Pozsony | Ferenc pápa ma látogatást tett a pozsonyi elnöki palotában és a Szent Márton-dómban, járt a ligetfalui Szeretet Misszionáriusainak Betlehem Rendházában és a fővárosi holokauszt emlékműnél is lerótta tiszteletét.

A katolikus egyházfő szlovákiai látogatásának második napját teljes egészében Pozsonyban töltötte. Reggel Zuzana Čaputovával és családjával találkozott, majd az elnöki palota kertjében, a meghívott társadalmi és civil szervezetek, intézmények vezetői és közéleti személyiségek előtt mindketten beszédet mondtak. Az elnök többek közt a környezettudatos viselkedésre szólított fel és a globális felmelegedés veszélyeire figyelmeztetett. Ferenc pápa pedig arról beszélt, hogy a testvériesség jegyében a lemaradó társadalmi csoportok integrációja rendkívül fontos, kiváltképp most, amikor a világjárvány kemény hónapjai után újraindul a gazdaság. Felhívta azonban a figyelmet, hogy nem szabad engedni a nyereségvágy kísértésének. „Csupán a gazdaság újraindítása nem elégséges egy olyan világban, amelyben mindannyian össze vagyunk kötve. Az egyház akkor szép, ha nem különül el a világtól, és nem szakad el a valós élettől, hanem benne lakik” – mondta az egyházfő. Ferenc pápa szerint Szlovákiának a nyugalom szívének kell lennie Európa számára. „Európa pedig jeleskedjen a szolidaritás terén, amely nem áll meg a határainál, és amely újra a történelem középpontjába helyezheti a kontinenst” – tette hozzá.

Az elnöki palota kertjében tartott találkozón a meghívottak soraiban képviseltette magát az Új Szó is, de ott ült több szlovákiai magyar politikus és közéleti szereplő, illetve ott volt Róbert Bezák korábbi nagyszombati érsek is, akit még 2012-ben XVI. Benedek pápa váltott le. A népszerű katolikus személyiség, Bezák a találkozó után a kertből a pápa következő programpontjának helyszínére, a Szent Márton-dómba sietett, ahová azonban nem engedték be.

Ferenc pápa a dómban tartott beszéde után, dél körül eltűnt a nyilvánosság elől, majd délután 4 órakor a ligetfalui Szeretet Misszionáriusainak Betlehem Rendházában folytatta a programját. Ott megköszönte, hogy a szerzetesnők fogadták őt és a munkájukért is hálát mondott. A rendház apácái főleg a hajléktalanok és súlyos betegek körében végeznek karitatív munkát. A pápa a rendház által ellátott pácienseket is meglátogatta.

Az egyházfő hétfőn röviddel délután öt óra után a pozsonyi holokauszt emlékműnél is lerótta a tiszteletét. 105 ezer olyan zsidó személy esett a holokauszt áldozatául, akik a mai Szlovákia területén éltek. Ezt beszédében Ferenc pápa is kiemelte. Mélységesen elítélte, hogy a vészkorszakban isten nevét használták a zsidóság elleni fellépésre. Az antiszemitizmus minden formáját elfogadhatatlannak nevezte. A pápa este a pozsonyi apostoli nunciatúrán, vagyis a vatikáni nagykövetségen először Boris Kollár (Sme rodina) parlamenti házelnökkel, majd Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnökkel és családjaikkal találkozott. Kollár 10 gyermekét vitte az eseményre.

Ferenc pápa kedden reggel érkezik a kassai reptérre, ahonnan egyből továbbutazik Eperjesre. Itt aztán 10:30-kor a városi sportcsarnok előtti téren vesz részt egy nyilvános szertartáson. Innen az útja visszavezet Kassára, a keleti metropoliszon belül is a hírhedt nyomornegyedbe, a Luník IX-re, ahol a helyi roma közösség tagjaival találkozik. A városban aztán 17:00-kor a pápa a Lokomotíva stadionjában fiatalokkal találkozik. Az egyházfő még kedden este visszarepül Pozsonyba.