FELMÉRÉS: A lakosság közel fele szerint Szlovákia túl sokat segít az ukránoknak

A közvélemény-kutatásból az is kiderül, a szlovák állampolgárok attól tartanak, hogy „a fegyverszállítások csak meghosszabbítják a háborút".

A válaszadók csaknem fele egyetért azzal, hogy túl sokat segítünk az ukránoknak. 8,1 százalékuk egyetért ezzel, 31,7 százalék nagyon egyetért, kilenc százalék pedig inkább egyetért. A válaszadók 7,4 százaléka nem ért egyet, 20,2 százalékuk egyáltalán nem ért, 8,3 százalékuk pedig részben nem ért egyet. 15,3 százalék az egyetért is meg nem is választ jelölte meg.

„A megkérdezettek válaszaiból fáradtságot érzékeltünk, ez pedig több tényezőre is visszavezethető. Gazdasági nyomás, politikai tényezők, valamint a sajtó hatása állhat emögött" – mondta Jana Papcunová szociálpszichológus. A szakember hozzátette, a gazdasági problémák és a politikai kampány is hozzájárult a fáradtság érzéséhez. Hangsúlyozta azt is, hogy a menekültválság állandó medializálása érzéketlenné teheti a probléma iránt a közvéleményt.

„Fontos felismerni, hogy természetes emberi reakció, ha egy elhúzódó és megterhelő válság során az emberek belefáradnak abba, hogy szolidaritást vállaljanak. Az ezzel kapcsolatos fáradtság és következményeinek kezelése kulcsfontosságú a társadalmi kohézió fenntartásához és az empátia, a tolerancia, a szolidaritás értékeinek előmozdításához" – zárta Papcunová.

A felmérésből az is kiderült, hogy az emberek aggódnak amiatt, hogy a fegyverszállítások csak meghosszabbítják a háborút. A válaszadók több mint 55 százaléka mondta ezt. Közülük 7,3 százalék egyetért, 39,2 százalék határozottan egyetért, 8,7 százalék pedig részben egyetért ezzel az állítással. A válaszadók 5,7 százaléka nem ért egyet vele, 20,6 százalék egyáltalán, 5,1 százalék pedig részben nem ért egyet. Az egyetért is meg nem is lehetőséget a válaszadók 13,4 százaléka jelölte meg.

A felmérést augusztusban végezték, 1854 válaszadó bevonásával.