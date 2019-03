Felkapták a vizet az oroszok Ondrejcsák miatt

Oroszország pozsonyi nagykövetsége néhány napja diplomáciai jegyzéket küldött a szlovák külügyminisztériumnak, amelyben azt kérdezi, Ondrejcsák Róbertnek a sajtóban közölt, Oroszországot bíráló véleménye vajon Szlovákia hivatalos álláspontja-e. Miroslav Lajčák (Smer-jelölt) külügyminiszter erre így reagált: „Elkészítjük a válaszjegyzéket, melyben elmondjuk, hogy nem ez a hivatalos álláspont”.

Az ügyben megkerestük a védelmi államtitkárt, aki elmondta, minden, amit írt, összhangban van az ország külpolitikai irányultságával. Lajčák nyilatkozatát ugyanakkor nem kívánta kommentálni. Ondrejcsák hozzátette, meglepte, hogy az orosz nagykövetség ilyen agresszív lépésre szánta el magát. „Szerencsére már nem az 1989 előtti időket éljük, hogy az orosz vagy szovjet nagykövetség diktálja, hogy ki mit mondhat vagy írhat Szlovákiában ” – mondta az államtitkár és hozzátette, az ő kijelentései összhangban vannak Szlovákia érdekeivel. Ondrejcsák emlékeztetett, hogy a Krím félsziget önkényes annektálása és orosz megszállása olyan tény, amit az összes uniós és NATO-tagállam elismer.

Ondrejcsák Az európai háború már nem tabu címmel február végén írt egy bejegyzést a Sme napilap honlapján vezetett blogjában a Krím félsziget orosz megszállásának ötödik évfordulója alkalmából.

Ez annyira felháborította az orosz nagykövetséget, hogy diplomáciai üzenetet küldött a szlovák külügynek, amelyben azzal vádolja Ondrejcsákot, hogy feszültséget kelt a két ország között.

Lajčák ugyan nem állt ki maradéktalanul a védelmi államtitkár mellett, de az orosz diplomácia eljárását ő is kritizálta. Gál Gábor (Híd) igazságügy-miniszter és Sólymos László (Híd) környezetvédelmi miniszter is Ondrejcsák pártját fogja. Az ellenzéki OĽaNO védelmi szakértője, Jaroslav Naď szerint az oroszok ilyen fellépése elfogadhatatlan.



Lajčák ugyanakkor az államtitkár állításainak védelme helyett inkább az orosz külképviseletet feddte meg. Elítélte a nagykövetség nyilatkozatát, amely a közösségi hálón Ondrejcsákról azt írta: „amíg ilyen hivatalnok foglal helyet a honvédelmi tárca vezetésében, a szlovák nyilvánosság valóban nem érezheti biztonságban magát”. A külügyminiszter szerint ezzel a mondattal a nagykövetség áthágta az illendő viselkedés szabályait. „Egyáltalán nem feladata értékelni azt, hogy ki, milyen alkotmányos tisztséget lát el az országunkban, ezt a válaszunk is tartalmazni fogja” – hangsúlyozta.

Ondrejcsák mellett a tegnapi kormányülésen kiállt a Híd párt két minisztere is. „Ami a védelmi politikát illeti, Ondrejcsák úr a legjobb szakemberek közé tartozik Szlovákiában, tehát ragaszkodunk hozzá, hogy továbbra is ő töltse be ezt a hivatalt. Az, hogy ez valakinek nem teszik, az az ő dolga” – jelentette ki Gál Gábor igazságügyi miniszter. „Nem gondolom, hogy bármilyen módon veszélyt jelentene erre az országra nézve, inkább hasznosnak tartom őt” – tette hozzá Sólymos László környezetvédelmi miniszter.

Az ügyben az ellenzéki OĽaNO árnyékkormányának védelmi minisztere, Jaroslav Naď is megszólalt. Naď elfogadhatatlannak nevezte, hogy Oroszország beavatkozik Szlovákia belpolitikájába, és felszólítja a szlovák kormányt, tegyen határozott válaszlépéseket a védelmi államtitkár blogja kapcsán.

„Az oroszok otthon nem szoktak hozzá a kritikához, hiszen az már régen nem demokratikus állam” – mondta az ellenzéki politikus, és hozzátette, hogy bízik benne, sosem térnek vissza azok az idők, amikor Szlovákiában is Moszkva mondta meg, hogy ki mit írhat. Naď az SNS, az ĽSNS és a Smer egyes politikusait ugyanakkor az oroszok „trójai falovának” nevezte.