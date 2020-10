Fájdalommentes, és csak pár másodpercig tart – helyszíni beszámolónk a tesztelésről

A tesztelés szombat reggel probléma nélkül kezdődött el Somorján. A helyi önkormányzat eredetileg 9 tesztelési helyszínt szeretett volna felállítani, és mindegyiket sikerült megnyitni a tervezett időpontban, vagyis 7 órakor.

P énteki bizonytalanság

Orosz Csaba polgármester lapunknak elmondta, hogy péntek este volt még némi bizonytalanság, hiszen hiányoztak az egészségügyi dolgozók.

„A katonaság azonban időben intézkedett, így szombat reggel már minden egyes állomáson teljes gőzzel zajlott a munka”

– nyilatkozta Somorja polgármestere.

Hozzátette: a szükséges eszközöket időben biztosította a hadsereg, a védőöltözet azonban majdhogynem hiánycikknek számított. Egy egészségügyi dolgozó egy napra 3 öltözéket kapott, ezért sokan közülük inkább úgy döntöttek, hogy nem pénteken tesztelik le magukat, hanem szombat hajnalban.

„Ha pénteken teszteltek volna, akkor el kellett volna használni egy védőöltözetet, másnapra pedig már csak kettő marad, úgyhogy ilyen módon spóroltunk. Ezt leszámítva egyébként nem volt különösebb gond a felszereléssel. Néhány helyen ugyan jelezték, hogy egy-két apróság elfogyott, de az önkormányzat dolgozói probléma nélkül tudták pótolni a hiányt”

– közölte Orosz Csaba.

Ho sszú sorok

A látottak alapján azt lehet mondani, hogy Somorján kifejezetten nagy volt az érdeklődés a tesztelés iránt. Az egyik általunk megkérdezett adminisztratív dolgozó elmondta, néhány helyre már reggel 6 után kilátogattak az emberek, hogy minél hamarabb maguk mögött tudhassák a mintavételt. Emiatt pedig már a nyitás előtt is sorok alakultak ki, amelyek a délelőtti órákra több tíz, vagy akár 100 méterre is duzzadhattak.

Mi a somorjai gimnáziumban teszteltettük magunkat, ahol a 9 óra után pár perccel már legalább 100 ember várakozott.

A sor viszonylag lassan haladt, mintegy 2 és fél órába tellett, amíg egyáltalán bejutottunk az iskolaudvarra.

Akik dél előtt nem jutottak be a tesztre, azoknak további 1 órát kellett várakozniuk, hiszen a személyzet ebédszünetet is tartott. Ez néhány várakozót meg is lepett, többen hívták fel hozzátartozójukat, hogy még legalább 1 órát várniuk kell, mert nem felváltva ebédelnek a dolgozók. Orosz Csaba elmondta, valóban volt némi elégedetlenkedés, ám komolyabb konfliktusról nincs tudomása.

„Meg kell érteni, hogy ők is csak emberek, és egész nap védőfelszerelésben kell lenniük, így természetesen megérdemelnek egy kis szünetet. Voltak, akik hazamentek, nem várták ki azt az egy órát, de ahogy mondtam, nagyobb veszekedés nem volt”

– magyarázta a polgármester, akinek beszámolóját alátámasztották a helyi adminisztratív dolgozók is.

A tervezettnél így is jobban halad a munka

A somorjai önkormányzat dolgozói úgy saccolták, hogy ha minden a tervek szerint halad, akkor a nap végére nagyjából 450 embert tesztelhetnek le egy mintavételi ponton. Orosz Csaba azonban elárulta: a déli adatok alapján még az is elképzelhető, hogy túlteljesítik a normát.

„Több állomásról is jelezték, hogy délig, vagyis 5 óra leforgása alatt körülbelül 200 ember teszteredményét értékelték ki. Igaz, következett egy ebédszünet, ám ha a munka ilyen tempóban halad, akkor nem kizárt, hogy akár 600 személytől is vehetünk mintát az egyes pontokon a nap végéig”

– mondta Orosz, majd hozzátette, hogy talán vasárnap már nem lesz ekkora érdeklődés, hiszen az emberek többsége valószínűleg minél hamarabb túl akar esni a teszten.

Így kerülheti el a hosszú sort

A helyi gimnáziumnál végül 4 és fél órán keresztül vártunk, amíg sorra kerültünk. Ennek elkerülése érdekében azt tudjuk tanácsolni, hogy vasárnap kerüljék a kora reggeli időpontokat, és ha tehetik, akkor menjenek inkább a kora délutáni órákban. A tesztelés után újra szemügyre vettük a sort, és leszögezhetjük, hogy 14:00 után már jóval alacsonyabb volt az érdeklődés. Ezt az alábbi fotók is bizonyítják:

Délelőtt itt kezdtük meg a várakozást, 4 és fél óráig tartott, mire sorra kerültünk. - Nagy Roland felvétele

Ezt a fotót már délután készítettük, ugyanarról a helyről, ahol délelőtt megkezdtük a várakozást. Ebből is látszik, hogy délutánra megfogyatkoztak az emberek. - Nagy Roland felvétele

Ha vasárnap nincs más választása, és muszáj ott lennie az elsők között, akkor azt javasoljuk, hogy jócskán a nyitás előtt menjen ki valamelyik helyszínre. Ha viszont nincs sürgős dolga délután, nem javasoljuk a sietséget.

Ugyanakkor azt is meg kell jegyeznünk, hogy vasárnap várhatóan már alacsonyabb lesz az érdeklődés, így talán nem fognak olyan nagy sorokba ütközni, mint a mai napon.

Rendfenntartó erők

Ahhoz képest, hogy milyen sokáig vártunk a sorban, a tesztelés tulajdonképpen pillanatok alatt lezajlott. A somorjai gimnázium épületébe egy városi rendőr engedte be az embereket, egyesével (kivételt kaptak az idősek, vagy pedig azok a szülők, akik gyerekkel voltak, ők egyszerre ketten is bemehettek). A rendet továbbá egy helyi tűzoltó is biztosította, ő gyakran leellenőrizte, hogy az emberek betartják-e a kétméteres távolságot. Időnként bizony előfordult, hogy a várakozók megfeledkeztek erről, ilyenkor a tűzoltó udvariasan felszólította őket, hogy figyeljenek oda. Az egész művelet lebonyolítását a szlovák hadsereg egy képviselője is ellenőrizte.

Nem fáj a tesztelés

A belépés után azonnal fertőtleníteni kell a kezünket, majd az egyik adminisztratív dolgozó felveszi az adatainkat. Meg kell adnunk a nevünket, a születési számunkat, a lakcímünket, valamint a telefonszámunkat is.

A gimnáziumban önkénteskedő Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke éppen ezt a feladatot látta el. Elmondása szerint kezdetben sok felesleges információt kellett felvenniünk.

„A születési dátum és a tesztelt személy neme például kiolvasható a születési számból is, így a későbbiekben már csak az utóbbit írtuk be. Az emberek viszont nagyon megértőek, itt-ott elpanaszkodják, hogy 2-3 órát sorakoztak, de nincsenek emiatt ingerült helyzetek”

– magyarázta a pártelnök.

Ezt követően egy másik adminisztrációs segédtől sorszámot kapunk, két példányban. Az egyiket annak az egészségügyi dolgozónak kell odaadnunk, aki mintát vesz tőlünk, a másikat pedig annak, aki az eredményt adja ki. A mintavétel előtt még ki kell fújnunk az orrunkat, csak ezután dugják fel a pálcikát az orrunkba.

A tévhitek eloszlatása érdekében le kell szögeznünk, hogy a tesztelés egyáltalán nem fáj. Talán picit kellemetlen érzésnek lehetne nevezni, de csak pár pillanatig tart. Ezt követően egy másik helységbe vezetnek bennünket, ahol megvárjuk, amíg kiértékelik a mintánkat. Korábban szó volt arról, hogy a kiértékelés nagyjából 15 percig tart, esetünkben azonban körülbelül 3–4 percnél nem tartott tovább.

Az eredményt egy lezárt borítékban kapjuk meg.

Az eredmény hátoldalán megtalálhatók a legfontosabb utasítások is arról, hogy mit tegyünk, ha pozitív vagy negatív lesz a tesztünk.

A teszteléstől tehát nem kell tartanunk, nem fájdalmas. Nagyon kevés időt töltünk a mintavételi ponton, és mindenki ügyel a legszigorúbb higiéniai előírásokra, így kevés esély van arra, hogy ott fertőződünk meg. A valódi kényelmetlenséget a sorban való várakozás jelentheti, ezért azt javasoljuk, kövessék az általunk megfogalmazott tanácsokat.