Enyhítenék a drogtörvényt, mert a használó a dílernél is szigorúbb büntetést kaphat

Akár tíz évnél is hosszabb börtönbüntetést kaphat Szlovákiában az, akinél ismételten néhány gramm marihuánát találnak a rendőrök - TASR-felvétel

Juraj Šeliga (Za ľudí), a parlament alelnöke szerint a törvény módosítására azért van szükség, mert jelenleg aránytalanul magas büntetés jár azért, ha valakinél kis mennyiségű marihuánát találnak. A javaslat már benyújtásra kész, a kérdés az, támogatják-e a koalíciós képviselők. „Elképzelhetetlen, hogy gyilkosság miatt enyhébb büntetés járjon, mint azért, ha valakinél ismételten marihuánás cigarettát találnak” – mondta Šeliga. A fiatal képviselő szerint a szankciók csökkentéséről előzetes megegyezés már van a koalíciós pártok között. „A kis mennyiségű marihuána birtoklásáért kiszabható büntetés abszurd, nem viszi előbbre az országot, és árt az elítéltnek” – véli Tomáš Lehotský (Za ľudí) parlamenti képviselő. Az SaS képviselői hangsúlyozták, ők a választási programjukban is támogatták a marihuána birtoklásáért járó büntetések enyhítését. Jana Bittó Cigániková (SaS) úgy véli, kis adag birtoklását (kevesebb mint 2 gramm) kihágásként kellene kezelni, ami a kábítószer elkobzását és szóbeli figyelmeztetést jelentene. Hozzátette, az alkoholfogyasztás is függőséget okoz, mégis toleráljuk.

Ľubomír Okruhlica, a Drogfüggőségek Egészségügyi Központjának igazgatója lapunknak megerősítette, az alkohol, összetételét tekintve, legalább annyira függőséget okozó, mint a marihuána. Hozzátette, a túlzott alkoholfogyasztás a mai napig több ezer ember idő előtti halálát okozza. Az orvos szerint az italt a társadalom és a jogszabályok is jobban tolerálják, ez azonban nem azt jelenti, hogy kevésbé káros az egészségre.

Óvatos enyhítés

A javaslat sikere az OĽaNO és a Sme rodina állásfoglalásán múlhat. Míg a legerősebb kormánypárt liberálisabb képviselői akár a legalizációt is támogatnák, addig a Bo-ris Kollár (Sme rodina) vezette párt óvatosabban áll a kérdéshez. Hétfőn Kollár úgy nyilatkozott, az enyhítésről hajlandók tárgyalni, a szárított növény törvényes használatát azonban kizárta.

Monika Kozelová (OĽaNO) felhívta a figyelmet a kannabisz gyógyító hatásaira. A képviselő nem tartja helyesnek, hogy valakit elítélnek, ha a szert egy betegség tüneteinek enyhítésére használja. Anna Mierna (OĽaNO) parlamenti képviselő szerint nem szabad megfeledkezni arról sem, milyen úton jutnak a kábítószerhez az emberek. Ha enyhül a rendszer a marihuána birtoklásával kapcsolatban, akkor szigorúbb ellenőrzési folyamatok bevezetésére is szükség lesz. „A lehetséges módosítás semmiképp nem járulhat hozzá a droghoz való egyszerűbb hozzáféréshez” – jelentette ki Mierna.

12,5 év 8 grammért

A kábítószerek birtoklása és az ilyen szerekkel való üzletelés ellen irányuló törvények témája néhány hete rezonál intenzívebben a köztudatban. A médiában számos olyan eset jelent meg, mely rámutatott arra, hogy ezen a téren drákói szigort vezettek be a törvényhozók. A legnagyobb figyelmet talán Robo Džunko, egy 27 éves fiatalember esete érdemelte ki, aki 12,5 év börtönt kapott, amiért egy sörözőben tartott razzia során 8 gramm marihuánát találtak nála a rendőrök. Robo esetében a büntető törvénykönyv szerint 10-től 15 évig terjedő büntetés róható ki, mivel korábban hasonló bűntett miatt már meggyűlt a baja az igazságszolgáltatással. A fiatalember mellett kiálltak barátai és ismerősei, több száz ember csatlakozott a felmentését követelő kezdeményezéshez. A bejegyzések szerint egy felelősségteljes, intelligens személyt ítéltek több mint 10 éves börtönbüntetésre. „Egy értelmes ember, aki itt-ott rágyújt egy jointra. Senkinek nem ártott, csak éppen balfék, hogy ekkora adagot tartott magánál” – jegyezte meg a rendőr, aki vizsgálati fogságba kísérte.

Ugyancsak nagy visszhangot keltett a 60 éves Miloslav esete, akinek farmján kannabiszt találtak a hatóságok. A növények közül ugyan csak 3-ban mutatták ki a függőséget okozó THC hatóanyagot, de így is 15-től 20 évig terjedő börtönbüntetésre számíthat. Felesége állítása szerint meg voltak győződve róla, a kábítószer pozitívan hat férje magas vérnyomására.

A hozzátartozók nyílt levélben fordultak a parlamenti képviselőkhöz, érvelésük szerint szeretteik a marihuánahasználattal nem ártottak a társadalomnak többi tagjának, mégis tíz évnél hosszabb szabadságvesztés fenyegeti őket. Más erőszakos bűncselekmény elkövetéséért ennél enyhébb szankciók járnak, amit nem tartanak igazságosnak.

Túl szigorú szabályok

Szlovákiában a marihuána fogyasztását szabályozó jogrend konzervatívnak számít a többi európai országhoz képest. A könnyű drog legalizálása már 2010-ben is népszerű téma volt, akkor az SaS politikusai szorgalmazták. A büntetések enyhítését azóta is emlegetik, de a törvénymódosítás eddig a szükséges politikai akarat hiányában mindig meghiúsult. Most úgy tűnik, megnyithatják a parlamentben a marihuána használatát szabályozó törvényt, méghozzá egyenesen az igazságügyi minisztériumból érkezhet a javaslat. A koalíciós képviselők állítják, a rendkívül szigorú büntetéseket mérsékelni kell. Ha valakinél első alkalommal kis mennyiségben, saját használatra tartott tudatmódosító szert találnak, az esetek többségében feltételes börtönbüntetést kap. A gyakorlatban azonban sokszor aránytalanul szigorú ítélet születik. Míg Robo Džunko 12,5 letöltendő évet kapott néhány gramm marihuána miatt, addig Iľja Weiss, egy szeredi, kábítószerekkel kereskedő bűnbanda tagja, amiért beismerő vallomást tett és együttműködött a rendőrökkel, 9 éves letöltendő börtönbüntetést kapott azért, hogy éveken át jelentős mennyiségű pervitint állított elő és terjesztett.

Büntetés helyett kezelés

A marihuánát sokan a drogok „előszobájának” tekintik, a szakember szerint azonban orvosi szempontból erre nincs tudományos bizonyíték. A marihuánás cigaretta tehát önmagában nem okoz függőséget, de a könnyű drog beszerzése során a vásárló nagyobb valószínűséggel kerül kapcsolatba kemény drogokkal.

Okruhlica, a drogfüggőségekkel foglalkozó központ vezetője lapunk érdeklődésére elmondta, a drogfüggők esetében, akik általában egydózisnyi könnyű drogot tartanak maguknál, a büntetésnél hatékonyabb megoldás lenne a kezelés. Az állapotuk betegség, amit gyógyítani kell. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az ENSZ drog- és bűnügyi hivatala és egyéb emberjogi szervezetek ajánlása is összhangban van ezzel az elmélettel.