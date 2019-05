Elszabadultak a zöldségárak

A terméskiesés miatt kevés a hazai zöldség az üzletekben, a polcok tele vannak német, olasz, magyar petrezselyemmel, francia burgonyával, holland vöröshagymával vagy marokkói és mozambiki paprikával. Nem ez azonban az egyetlen különbség tavalyhoz képest. A Statisztikai Hivatal adatai szerint jóval mélyebbre kell nyúlnunk a pénztárcánkba, ha zöldséget vásárolunk. Egy tavaly áprilisi mintavásárlásért, amely egy-egy kilogramm petrezselymet, káposztát, paprikát, burgonyát, zellert és vöröshagymát tartalmazott, nagyjából 8 eurót kellett fizetni, idén áprilisban viszont több mint 12 euróba került. Ez ráadásul csak az átlag. A petrezselyem kilója például 2017-ben még 1,30 euró volt, most ennek már csaknem háromszorosa.

Január és április között ugyan teljesen normálisnak számít, hogy nőnek a zöldségárak, azonban, hogy több mint 4 euró legyen a paprika, arra minimum öt éve nem volt példa. Hasonló a helyzet a többi zöldséggel is. „A drágulást nálunk is érezni, a tavalyi szárazsággal és a terméskieséssel magyarázható. A hiányt kénytelenek vagyunk külföldről pótolni” – nyilatkozta Romana Nýdrle, a Metro Cash & Carry Slovensko szóvivője a Hospodárske novinynak. A Metro szerint a petrezselyem 10, a paprika 30, a burgonya pedig 75 százalékkal drágább, mint tavaly. Gabriela Matečná földművelésügyi miniszter szerint Szlovákiát is egyre jobban sújtja a klímaváltozás. Tavaly már tavasszal gondot okozott a szárazság a mezőgazdaságban, nyáron ez csak fokozódott. Az aszály a cseh, a magyar és a lengyel gazdákat sem kímélte, így a szomszédos országokból sincs utánpótlás.

A szlovákiai üzletek elismerték, hogy kevés a hazai vöröshagyma is. A Kaufland lapértesülések szerint már e hónap végéig teljesen túlad a hazai készletein, miközben már november óta hozott be holland és új-zélandi hagymát. A Metro ugyanerre kényszerült a petrezselyem esetében, amelyet Portugáliából szerez be, míg a burgonyát az üzletláncok nagy része Franciaországból vagy Görögországból hozza. A jó hír, hogy a helyzet valószínűleg átmeneti.

„A zöldséghiány csak átmeneti probléma, az idei termés betakarításával megszűnik” – mondta Jana Holéciová, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szóvivője. A Kaufland és a Metro szerint a hazai újburgonya és a paprika már a jövő hónapban, a vöröshagyma és a petrezselyem pedig júliusban az üzleteikben lehet. (TASR, mi)