Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a bíróság Horváth Lehelt

A Királyi Egyesült Szolgálatok Intézete (Royal United Services Institute, RUSI) szerint az orosz katonai hírszerzés újra erőfeszítéseket tesz a NATO és tagállamainak gyengítésére, miután tanult az elmúlt években elkövetett hibáiból – közölte az ukrajnai háborúról szóló február 20-i jelentésében az amerikai Háborús Tanulmányok Intézete (Institute for the Study of War, ISW).