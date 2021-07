Eldurvult a tüntetés a parlament előtt, Kollár a rendőröket hibáztatja

A parlament előtti tüntetés résztvevői reggel kilenc óra körül gyülekeztek, majd pedig közvetlenül az épület bejáratához vonultak, és be akartak törni. Az épület 50 méteres környezetében azonban nem lehet tüntetni, a rendőrség mégsem tudta megakadályozni, hogy a néhány száz demonstráló megközelítse a parlamentet. Az eset során egy rendőrnő, aki nem viselt védőfelszerelést, könnyebben megsérült.

A demonstrálók a sajtó képviselőit is élesen bírálták, a Markíza Televízió stábját inzultálták is, az operatőr kezéből megpróbálták kitépni a kamerát, majd vízzel locsolták le a riportert, akit hangosan szidalmaztak. A sajtó munkatársainak biztonságát a rendőrség láthatóan nem tudta garantálni.

A tüntetők emellett azt tervezték, hogy betörnek az épületbe, de ekkor rohamrendőrök állták az útjukat, akik könnygázt is bevetettek ellenük.

A délelőtti órákban elszabadultak az indulatok, a rendőrök végül könnygázt vetettek be - TASR-felvétel

A szlovák zászlókat lengető tüntetők nagy része a szélsőséges, rendszerellenes megnyilvánulásokat támogatta. Hangosan helyeselték a szónokok kormány- és oltásellenes szólamait. A felszólalók többször hangot adtak annak, hogy Oroszország segítségét várják. Az antiszemita megnyilvánulások mellett a szónokok az Európai Unióval szembeni kijelentéseket tettek, de előkerültek a vakcinákat gyártó gyógyszercégekről és Soros György amerikai milliárdosról szóló összeesküvés-elméletek is.

A tüntetők olyan jelszavakat skandáltak, mint „Szlovákiát nem adjuk!”, „hazaárulás” és „gestapó”. A gyermekeik védelméről beszéltek, és azt állították, hogy nem akarnak kötelező oltást. Az esemény tipikusan a szélsőséges, nacionalista rendezvények hangulatában zajlott.

A tüntetés szélsőséges jellegét csak aláhúzta, hogy a megmozdulást nyíltan támogatta és a demonstráción fel is szólalt a szélsőjobboldali Marian Kotleba, a Mi Szlovákiánk Néppárt (ĽSNS) vezetője, de a Robert Fico vezette Smer is a tüntetők oldalára állt. Az utóbbi párt alelnöke, a szélsőbaloldali és ruszofil nézeteiről hírhedt Ľuboš Blaha vállvetve tüntetett Kotlebával. Mind azt hangsúlyozták, szerintük nem lehet a törvényjavaslatban megfogalmazott különbséget tenni a beoltottak és az oltatlanok között, ezért nem támogatják a jogszabálytervezetet.

A demonstráción Marian Kotleba, a szélsőséges ĽSNS vezére is felszólalt - TASR-felvétel

Az intézkedéscsomag

A rendkívüli ülés során arról a jogszabálymódosítás-csomagról is szavaznak, amelyet Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter terjesztett be. A szóban forgó jogi keret lehetővé teszi, hogy a magyarországi rendszerhez hasonlóan, a járványhelyzet súlyosbodása esetén az éttermekbe, a sporteseményekre, templomokba, de a tömeges kulturális rendezvényekre is oltási igazolvánnyal, vagy legfeljebb 72 órás negatív teszttel, esetleg a betegség leküzdését igazoló dokumentummal, egyszóval digitális oltási igazolvánnyal lehessen csak belépni. A járványhelyzet romlása esetén azzal, hogy az említett szolgáltatások igénybevételét a Covid-igazolvány felmutatásához kötik, el szeretnék kerülni az érintett vállalkozások újbóli bezárását.

Az elektronikus igazolványban tárolható tesztekért ugyanakkor valamennyit a polgároknak is fizetnie kellene. Ha az intézkedésre szükség lenne, annak konkrét formájáról a Covid-automata alapján az országos tiszti főorvos dönthetne. Az egészségügyi minisztérium, de a napokban a lapunk által megkérdezett korábbi alkotmánybíró, Mészáros Lajos szerint is az intézkedések pozitívan diszkriminálnák a beoltott személyeket.

Pálfordulás – Sme rodina

Bár Lengvarský szerdán még arról beszélt, a törvényjavaslatot támogatja a koalíció, péntek délután a Sme rodina bejelentette, a módosításra nemmel fognak szavazni. Addig ugyanis nem hajlandóak támogatni azt, amíg az nem tartalmaz kedvezőbb feltételeket az oltatlanok számára. Boris Kollár, a parlament házelnöke, a Sme rodina vezetője az ellenzéki pártokhoz hasonlóan arról beszélt, elutasítják, hogy az embereket az alapján különböztessék meg, kaptak-e oltást, vagy sem. Egyben a határokon keresztül ingázó oltatlanok tesztelési kötelezettségét is kifogásolta. Ez egyébként már most is érvényes, nem az új törvénymódosítás vezetné be. Kollár szerint azt szeretnék elérni, hogy az oltatlanok számára szükséges teszteket teljes mértékben az állam finanszírozza. Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter korábban azt javasolta, hogy az antigéntesztért három, a PCR-tesztért kilenc eurót kérjenek az érintettektől. A Sme rodina szerint ez a számukra még elfogadható lenne, de nem kaptak garanciát arra, hogy végül ez a gyakorlatban is így lesz.

A Sme rodina támogatása nélkül nem biztosított, hogy a szóban forgó törvényjavaslatot elfogadja a parlament. A koalíciós párt már egy hónappal ezelőtt is vétózta a mostanihoz hasonló javaslatot. A parlament egyelőre nem szavazott a törvénymódosításról, feltehetően szombat délelőtt 11 órakor fejeződnek be a képviselők felszólalásai.

A tüntetők tojással dobálták meg a parlament bejáratát, az újságírókat is trágár szavakkal illették - TASR-felvétel

Kollár: Kovařík a hibás

Kollár pénteken kijelentette: az, hogy a tüntető tömeg a parlament bejáratáig jutott, fatális hiba volt a rendőrség, illetve Peter Kovařík országos rendőrfőkapitány részéről. Mint elmondta, a tüntetők miatt reggel sem a képviselők, sem az újságírók nem jutottak be az épületbe. Szerinte ha a rendőrség biztosította volna kordonokat, és a tüntetés legalább 50 méterrel a parlamenttől zajlott volna, nem állt volna elő ez a kritikus helyzet.

„Azok az emberek, harcolnak valami ellen. Ez nem azt jelenti, hogy gumibotot vagy vízágyút, esetleg könnygázt kell bevetni ellenük. Ha a rendőrök megbirkóztak volna a helyzettel, és lettek volna kordonok, akkor semmi ilyesmi nem következik be”

– közölte.

Mint elmondta, a tüntetések eddig mindig kulturáltan zajlottak, pénteken azonban kicsúszott a kezükből a helyzet irányítása. Ezért rá fog kérdezni a rendőrfőnöknél, hogy hogyan történhetett ez.

„Elképzelhetetlen, hogy idáig fajuljanak a dolgok”

– mondta, és hozzátette, Kovaříkot fogja felelősségre vonni mindezért. Megjegyezte, a tüntetést előre bejelentették, így a rendőrségnek fel kellett volna rá készülni.

Heger: Az agresszió nem megoldás

Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő a parlament előtti tüntetéssel kapcsolatban elmondta, a véleménynyilvánítás joga is a demokrácia része. Fontos azonban, hogy a tüntetések békésen folyjanak. A rendőrök elleni bárminemű támadás vagy agresszió elfogadhatatlan.

„Megértem, hogy az emberek már belefáradtak a járványba, és hogy senkinek sem kellemesek az ezzel kapcsolatos intézkedések. De azért tesszük ezt, hogy védjük Szlovákia lakosainak az életét. A tüntetőkét is”

– állapította meg a kormányfő.