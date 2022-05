Élbolyban az inflációnk

Az Eurostat szerint Szlovákiában az elmúlt egy évben 10,9 százalékkal nőttek az árak. Ennél nagyobb árugrást csak Észtországban (19%), Litvániában (16,6%), Lettországban (13,2%) és Hollandiában (11,2%) mértek. Németországban ugyanez 7,8, Ausztriában 7,2, Olaszországban 6,6, Franciaországban pedig csupán 5,4 százalék volt.

Az infláció megugrásához Európa-szerte az üzemanyagok és az élelmiszerek drágulása járult hozzá a legnagyobb mértékben.

„Az élelmiszerárak a vártnál is gyorsabban nőttek, ami a világpiaci problémákkal (kedvezőtlen időjárás, ellátási gondok, katonai konfliktusok, szankciók miatt korlátozott kínálat), és a növekvő energiaköltségekkel magyarázható”

– mondta el lapunknak Matej Horňák, a Szlovák Takarékpénztár elemzője. A portfolio.hu elemzése szerint a most közölt adatok megerősítik azt a képet, hogy az eurózóna gazdaságát egyszerre sújtja a magas infláció és a lassuló gazdasági növekedés. Ilyen környezetben az Európai Központi Banknak (EKB) is mérlegelnie kell, hogy a gazdaság lassulását, vagy inkább az inflációt szeretné megfékezni. Az EKB a magas infláció miatt már leállította a pandémiás eszközvásárlási programját, és júniusra a másik, kisebb összegű eszközvásárlási programot is kivezetheti. Amennyiben ez megtörténik, kamatemelésre is sor kerülhet.