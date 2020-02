Egyre többen hagynak fel a pénzszórással

Egyre több pénzt teszünk félre a nehezebb időkre, emiatt pedig kevesebb pénzt költünk az üzletekben, aminek a kereskedők isszák meg a levét.

Tavaly már a karácsony előtti bevásárlási láz sem sokat segített a szlovákiai üzleteken. A Statisztikai Hivatal felmérése szerint tavaly decemberben 1,4 százalékkal csökkentek a kiskereskedők bevételei az egy évvel korábbiakhoz képest, és ami különösen fájó, hogy decemberben még az előző hónaphoz képest is enyhe visszaesést mértek.

Spórolunk a pénzünkkel

„Tavaly a szokásosnál is több család hagyta az utolsó pillanatra a karácsonyi bevásárlást, vagyis december közepe táján megugrott a kereslet, ez sem volt azonban elég ahhoz, hogy a kereskedők decemberi bevételei meghaladják az előző hónapit” – nyilatkozta Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője. Szerinte a lakosság bevételei ugyan nem csökkentek, egyre több család dönt azonban úgy, hogy a fejetlen költekezés helyett nagyobb összeget tesz félre a nehezebb időkre.

A Statisztikai Hivatal most közzétett felmérése szerint a kereskedők bevételcsökkenése az összes szegmenst érintette. „Az egyedüli kivételnek az internetes vásárlások számítanak, ami annak köszönhető, hogy a karácsonyi ajándékokat is egyre többen rendelik meg az interneten keresztül. Ezzel párhuzamosan azonban egyre rosszabbul teljesítenek a hagyományos karácsonyi vásárok, amelyeken a kereskedők forgalma évről évre csökken” – mondta Koršňák. Hasonlóan vélekedik Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője. is. „A munkanélküliség továbbra is történelmi mélyponton van, és egyelőre a fizetések is gyorsabb ütemben nőnek, mint az árak. A kereskedők forgalmának a visszaesése így egyedül a megtakarítási kedv növekedésével magyarázható” – mondta Sadovská.

Riasztó hírek

Mi várható az elkövetkező hónapokban? „Nem számítunk látványos változásokra. Ami biztos, hogy egyre több lesz a várható gazdasági válsággal kapcsolatos hír, a lakosság vásárlási kedve így nem nő majd látványosan, épp ellenkezőleg, a pénzszórás helyett egyre többen választják majd a takarékoskodást, a kereskedők bevételei így tovább csökkennek” – jósolja Koršňák.