Egyre kevesebb az adócsalás, csökken az adórés Szlovákiában

Pozsony | Az elmúlt évben 360 millió euróval több folyt be az államkasszába annak köszönhetően, hogy az adóhivatal egyre hatékonyabban hajtja be az áfát a vállalkozókon – jelentette be Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter.