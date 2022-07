Egyre biztosabb, hogy a szlovák kormány tankokat küld Ukrajnába

A tárgyalás után közös sajtótájékoztatót tartott a két miniszter. Naď kiemelte, brit védelmi miniszter legutóbb akkor járt itt, amikor Szlovákia még NATO-tag sem volt. Az utolsó pozsonyi látogatásra még 2001-ben került sor. Naď szerint a mostani találkozó is annak bizonyítéka, hogy a jelenlegi kormány egyértelmű és megbízható biztonságpolitikát folytat. Ennek egyik megnyilvánulása az Ukrajnának nyújtott segítség az orosz agresszióval szemben, amelyet Nagy-Britannia is támogat.

A tárcavezető kiemelte, a szlovák kormány továbbra is segíteni fogja az ukrán hadsereget. Naď elárulta, már a végső fázisban vannak a tárgyalások Németországgal a szlovák hadsereg T–72-es tankjainak helyettesítésével kapcsolatban. Amennyiben sikerül megállapodniuk, Szlovákia az ukrán hadseregnek ajándékozná a harckocsikat, helyettük pedig modernebb, Leopard típusú tankokat kapna a német féltől.

A tárcavezető megjegyezte, az ukránok további érdeklődést mutatnak a Zuzana 2-es típusú önjáró lövegek iránt is.

Továbbá hangsúlyozta, Szlovákia eddig is fontos partner volt Ukrajna megsegítésében, és ez a jövőben is így lesz. Leszögezte, a haditechnikai eszközök elküldésével Szlovákia is jól jár, hiszen csak olyan fegyvereket és eszközöket adnak az ukrán félnek, amelyeket a szlovák hadsereg már nem tudna hasznosítani. Helyettük modern, nyugati gyártású hadieszközöket szerez be a védelmi tárca.

A két miniszter arról is tárgyalt, meddig húzódhat el a háború. Naď hosszú ideig tartó katonai konfliktussal számol. Wallace ezzel kapcsolatban megjegyezte, az orosz hadsereg vezetése láthatóan elszámolta magát, és a hibás döntések miatt több ezer katonát veszítettek. Szerinte az orosz hadsereg láthatóan szenved, ez látszik a lőszerek utánpótlásán is, de a vezetőség ezt nem hajlandó figyelembe venni, és tovább erőltetik az offenzívát.

Wallace kiemelte, továbbra is intenzíven támogatni fogják az ukrán hadsereget, függetlenül attól, ki lesz Boris Johnson brit miniszterelnök utódja.