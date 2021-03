Egy minisztériumon múlhat a kormányválság megoldása

Két újabb SaS-es miniszter jelentette be a lemondását szerdán – miközben a kormányválság még napokig elhúzódhat, és egyáltalán nem biztos a végkimenetele.

Pozsony | Két újabb SaS-es miniszter jelentette be a lemondását szerdán – miközben a kormányválság még napokig elhúzódhat, és egyáltalán nem biztos a végkimenetele.

A kormánypártok között több tisztázandó kérdés van azon felül is, hogy végül hány pártból áll majd az átalakított kormány, vagy ki lesz az új miniszterelnök, ha Matovič távozna. A vita jelenleg egy miniszteri és egy miniszterelnök-helyettesi poszt körül forog.

Az új, korrupció elleni harcért felelős miniszterelnök-helyettesi poszt ötletét Igor Matovič dobta be – mert bár hajlik arra, hogy eleget tegyen a koalíciós partnerei felszólításának, a kormányból nem távozna. Ezzel a poszttal ugyanakkor elsősorban az SaS-nek van gondja. Richard Sulík, az SaS elnöke a Denník N-nek a minap azt mondta, nem tartja túl nagy változásnak, ha Matovič kormányfőből helyettes lesz, miközben a miniszterelnöki posztot legközelebbi embere tölti be – a legesélyesebb erre jelenleg Eduard Heger pénzügyminiszter. Az SaS-nek ráadásul az sem tetszik, hogy a már így is 16 fős kormány 17 tagú lenne.

Szerdán újabb két SaS-es miniszter jelentette be távozását. Branislav Gröhling oktatásügyi miniszter egy sajtótájékoztatón közölte, lemond annak érdekében, hogy megoldódjon a kormányválság. Gröhling ugyanakkor nem zárta ki, hogy visszatér az átalakított kormányba. Lemondott posztjáról Ivan Korčok külügyminiszter is, aki szerdán Brüsszelben tárgyalt. Az ő nevében Martin Klus, a tárca államtitkára búcsúzott el a kormánytól.

Korčok a Facebookon azt írta, hozzá akar járulni a kormányválság lezárásához. „Szlovákiának átalakított, stabil kormányra van szüksége, mely teljes mértékben a járványhelyzet megoldására és az ország problémáinak leküzdésére összpontosít” – írta. Ő sem zárta ki, hogy visszatérne az átalakított kormányba. A tárca irányításával ideiglenesen Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi minisztert bízzák meg.

Sulík és Matovič harca, avagy okos enged, szamár szenved

A személycseréken kívül az OĽaNO ráadásul azt is követeli, hogy az SaS adjon fel egy minisztériumot a három saját tárcájából – a választási eredmények alapján ugyanis szerintük csak kettő járt volna, de politikai megegyezés keretein belül, kompenzációként kaptak hármat, mert nem vihették el a pénzügyminisztériumot. Richard Sulík ugyanakkor azt mondja, hogy ha Igor Matovič maradna a kormányban, akkor neki sincs oka kimaradni – és kéri vissza a gazdasági minisztériumot, melynek vezetéséről nemrégiben mondott le. Az OĽaNO ugyanakkor szerdán sajtóközleményben szólította fel az SaS-t, hogy „ne verje szét a kormányt”, és ne állítson újabb és újabb feltételeket. „A miniszteri poszthoz fűződő személyes érdek nem állhat az emberek érdeke és Szlovákia sorsa felett” – írta az OĽaNO.

Veronika Remišová, a Za ľudí elnöke hasonlóan fogalmazott szerdán – szerinte a kormányválságot már rég letudhatták volna, de a megoldás most azon áll vagy bukik, hogy Richard Sulík részese lesz-e az átalakított kormánynak, vagy sem – valamint azon, megtarthatja-e a pluszminisztériumát az SaS. „Plusz-mínusz egy miniszteri széken nem múlhat Szlovákia sorsa. A koalíció stabilitása sem állhat vagy bukhat azon, hogy ki lesz a kormányban, és ott lehet-e az egyik, ha nem lesz ott a másik. Ezek felesleges játékok, az ország sorsát kockáztatják” – mondta Remišová.

Alkudozás

Egyébként Matovič körvonalazódó miniszteri posztjáról Jaroslav Naď (OĽaNO), a védelmi tárca vezetője azt gondolja, hogy ez nem megugorhatatlan akadály – és elismerte, hogy ha az SaS rábólintana Matovič kormányalelnöki kinevezésére, akkor talán nem követelnék a pluszminisztériumot az SaS-től. Kijelentette, a plusztárcát az SaS a jó viszony érdekében kapta meg, és bár a jó viszony véget ért, ők hajlandóak tárgyalni. „Ha új posztot hozunk létre a kormányban, az egy új helyzet, és beszélhetünk az egyes pártokat illető minisztériumokról” – mondta Naď.

Az új kormányalelnöki poszt úgy tűnik, a Za ľudít sem zavarná különösebben. Veronika Remišová nem utasította el a dolgot, és Mária Kolíková, a párt alelnöke, aki nemrégiben lemondott az igazságügyi miniszteri posztról, a Denník N-nek azt nyilatkozta, legitim a vita a dologról, és nem szabad visszakézből elutasítani.

Hullanak a miniszterek

A posztjaikról távozó SaS-es tárcavezetők, Branislav Gröhling oktatásügyi és Ivan Korčok külügyminiszter lemondását csütörtökön fogadja el Zuzana Čaputová államfő. A köztársasági elnök szerdai, zsolnai útján tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, nem örül a helyzetnek, melyben a kormány legjobb miniszterei távoznak. Hangsúlyozta, hogy ideje előrelépni, és megoldani a kormányválságot. „Közeledünk ahhoz a ponthoz, hogy csaknem a miniszterek fele már nem része a kormánynak. Sok ultimátum született, a helyzet viszonylag egyértelmű. A napvilágra került információk arra utalnak, hogy hamarosan – remélem – megoldódik a helyzet” – mondta Čaputová, aki kedden lemondásra szólította fel Igor Matovič kormányfőt.

A hamarosan szó azonban talán még korai – legalábbis Eduard Heger pénzügyminiszter szerdai nyilatkozatából ez derül ki. Heger ugyanis – akit a miniszterelnöki poszt várományosaként emlegettek – szerdán arról beszélt, hogy a válság megoldásához idő kell. „Négy gyermek apjaként megtanultam, hogy a türelem és a megfontoltság a legfontosabb a jó döntésekhez. Ha pánikban hozunk döntést, az többnyire nem végződik jól” – jelentette ki. Időből azonban már nem sok maradt: Veronika Remišová miniszterelnök- helyettes ugyanis azt mondta, amennyiben a hétvégéig nem születik döntés, ő maga is lemond. Boris Kollár, a Sme rodina elnöke pedig a jövő hét végéig adott időt a feleknek, hogy jussanak dűlőre – ellenkező esetben nem zárta ki pártja távozását, és az előrehozott választást.

(fm, TASR, Denník N)