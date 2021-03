Korčok is lemond

„Szeretném ilyen módon elősegíteni a koalíciós válság gyors megoldását. Szlovákiának sürgősen szüksége van egy rekonstruált, stabil kormányra, amely teljes mértékben a járványkezelésre és az ország problémáinak megoldására összpontosít” – indokolta a lemondását a miniszter.

Korčok Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszterrel együtt az SaS országos tanácsának keddi ülése után jelentette be a kormányfőnek, hogy lemond a posztjáról. A lemondásukat csütörtökön, 14:00-kor nyújtják be Zuzana Čaputová államfőnek.

Tekintettel arra, hogy Korčok szolgálati úton van Brüsszelben, írásban értesítette a kormányfőt a döntéséről, és írásban búcsúzott el a kollégáitól is. „Megtiszteltetés volt önökkel együtt dolgozni. (…) A politika velejárói a mostanihoz hasonló helyzetek is. Más kollégákkal együtt távozunk a kormányból. Kérem, hogy – alakuljon bárhogy is a belpolitika – tegyenek meg mindent a kormányprogram kül- és európai politikát érintő pontjainak betartása érdekében” – üzente Korčok a kormány tagjainak.

Az SaS korábban ultimátumot adott Igor Matovič (OĽaNO) kormányfőnek. Eszerint ha szerdáig nem mond le, az SaS kilép a koalícióból. Matovič vasárnap (március 21.) kijelentette: hajlandó lemondani a miniszterelnöki posztról, de a kormány tagja akar maradni. A lemondását több feltételhez kötötte, többek között Richard Sulík (SaS) miniszterelnök-helyettes és gazdasági miniszter távozásához. Szerdán bejelentette lemondását Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter is.

Az államfő kedden szintén lemondásra szólította fel Matovičot.