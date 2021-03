Čaputová felszólította Matovičot, hogy mondjon le

Zuzana Čaputová azzal kezdte, hogy egy hete arra kérte Matovič miniszterelnököt, hogy vessen véget a kormányválságnak. Az államfő szerint azonban az eltelt idő alatt nem javult a helyzet, sőt, a válság mélyül.

"A hét végéig a kormány a miniszterei felét elveszítheti." - figyelmeztetett.

Čaputová szerint az is probléma, hogy nemcsak azok a miniszterek távoznak, akik felelősek a válságért, hanem olyanok is, akiknek a munkáját mindenki jónak értékelte. Az államfő megemlítette, hogy a válság már a parlamentbe is begyűrűzött, a végrehajtó hatalom nem működik, miközben az ország soha nem látott válságban van.

"A krízis minden napjával a kormány egy kegyetlen üzenetet küld arról, mennyire elszakadt a mindennapi emberek problémáitól" – véli Čaputová.

A kormány és működése közérdek, ezért Čaputová elismételte azt az üzenetet, amelyet egy hete négyszemközt mondott Matovičnak:

„Elengedhetetlen, hogy a kormányfő a lemondásával lehetővé tegye a koalíciós partnerek megegyezését a kormány átalakításáról. Semmilyen ember pozíciója nem lehet fontosabb, mint az ország és az állampolgárok érdeke.“