Egy ideig még nem kell számolnunk a kötelező oltással

Ahogy arról lapunk is beszámolt, múlt héten már elkészült az oltás kötelezővé tételéről szóló jogi elemzés, amelyet az egészségügyi és az igazságügyi minisztérium dolgozott ki. A dokumentumban két fő szempontot vizsgáltak: kötelezővé lehet-e tenni a vakcinát bizonyos korcsoportok és szakmák számára, illetve jogi szempontból elfogadható-e, hogy a kórházba kerülő oltatlan fertőzötteknek saját zsebből kelljen kifizetni a kezelésük egy részét.

Négy módszer

Eduard Heger a szerdai kormányülés előtt elmondta, a jogi elemzés alapján Szlovákiában is kötelezővé lehetne tenni az oltást.

„A vakcinázás az állam legitim eszköze a közegészség védelmére. Az analízisben egyértelműen leszögezték, hogy a koronavírus elleni oltóanyagok biztonságosak, csökkentik a vírus terjedését, a kórházba kerülés kockázatát és az elhalálozás esélyét is. Az oltás előnyei egyértelműen bizonyíthatók”

– jelentette ki a kormányfő.

Megjegyezte, a kormány ezt négy különböző módon is megoldhatná: az egészségügyi miniszter vagy a Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZSR) rendeletével, a közegészségügyi törvény módosításával, illetve egy teljesen új törvény elfogadásával.

Heger szerint azonban erre mindaddig nem kerül sor, amíg egy olyan mutáció fel nem bukkan, amely ismét kórházba juttatja az embereket.

„Egyelőre várunk, milyen módon hat majd az omikron a szlovák kórházakra. Ezzel kapcsolatban egyelőre nincsenek adataink, ezért is fontos, hogy megvárjuk, amíg le nem cseng az újabb hullám”

– magyarázta a miniszterelnök.

Nagy növekedés

Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter a kormányülés után hasonló álláspontot fogalmazott meg. Ő is úgy véli, a kötelező oltásnak most nincs értelme, meg kell várni, amíg bővebb ismereteink lesznek az omikron okozta hullámról. Arról egyelőre nem akart beszélni, hogy ha be kellene vezetni a kötelező oltást, akkor a felsorolt négy lehetőség közül melyiket választaná.

A tárcavezető emellett kitért az aktuális járványhelyzetre is. Kiemelte, kedden ismét nagyot emelkedett a betegek száma – 13 840 új fertőzöttet azonosítottak 32 328 PCR-teszt elvégzése mellett, ami 43 százalékos pozitivitást jelent. December óta nem volt ekkora növekmény.

„Naponta értékeljük a helyzetet, és tekintettel vagyunk a növekvő igényekre, például a teszteléssel kapcsolatban”

– jegyezte meg a miniszter, utalva arra, hogy a következő napokban a hatalmas fertőzöttszám miatt nem biztos, hogy mindenki kap időpontot a PCR-tesztekre.

P CR nélkül

A karantén megkezdésére az új szabályok értelmében elegendő az otthon elvégzett pozitív antigénteszt is, ha azt a körzeti orvos is ellenőrzi. A bökkenő viszont az, hogy ha valaki átesik a betegségen, akkor a 180 napig tartó természetes védettséget csak a pozitív PCR-teszt segítségével lehet igazolni. Így tehát azok, akik nincsenek beoltva, és nem is kapnak időpontot a PCR-tesztre, nem tudják majd igazolni, hogy valóban védettnek minősülnek. Az egészségügyi miniszter ezzel kapcsolatban megjegyezte, foglalkoznak a problémával, de bizonyos mértékben meg van kötve a kezük, mert az Európai Unióban is elismert oltási igazolványban csak a PCR-teszt alkalmas a védettség igazolására. Lengvarský úgy tudja, erről tárgyalnak az Európai Bizottságban is, de állítása szerint Szlovákia addig nem tehet semmit, amíg ezek az egyeztetések le nem zárulnak.

A tárcavezető hozzátette, ha valaki már megkapta mindhárom oltást, és csak enyhe tünetei vannak, annak nem feltétlenül javasolja a PCR-tesztet, hiszen a védettség igazolására nekik ott van az oltás, ami 9 hónapig érvényes.

„Ugyanakkor azt is ki kell emelnem, hogy minden egyes esetet individuálisan kell megítélni, mert számos más tényező is közrejátszhat abban, hogy az embernek kell-e a PCR-teszt, vagy sem. Javaslom, hogy mindenki beszéljen az orvosával”

– mondta a miniszter.

H eti adatok

Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) vezetője az egész heti adatokról is beszélt. Rámutatott, hogy a fertőzöttek napi átlaga az utóbbi héten 3644-ről 8564-re növekedett, ami 135 százalékos növekedésnek felel meg. Ez azonban csak az országos adat, Mišík szerint vannak olyan járások, ahol a növekedés az utóbbi 7 napban a 200 százalékot is meghaladta. Ezek közé tartozik például Námesztói, a Sztropkói, a Turdossini és a Dunaszerdahelyi járás is.

Ezekben a járásokban a hétnapos incidencia meghaladta a kétezret, amit azt jelenti, hogy a lakosság két százalékánál kimutatták a vírust. Ennek ellenére Lengvarský szerint továbbra sincs szó a szolgáltatások akadozásáról.

A kórházban kezelt betegek száma továbbra sem nő látványosan. Jelenleg 1505 beteget kell bent tartani, ami az előző héthez képest még mindig csökkenést jelent, hiszen akkor 1643-an szorultak kezelésre.