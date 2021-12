Egészségügyi végzettség nélkül is járhat jutalom a mentősöknek

Azok az egészségügyi alkalmazottak is megkaphatják a kormány által soron kívül adott bruttó 350 eurós jutalmat, akik számára ezt a munkaadójuk az előírt határidőig nem kérvényezte, közölte hétfőn Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter. Hozzátette, keresik a módját, hogy a mentőautók sofőrjeinek is kifizessék a pénzt.

Pozsony | Azok az egészségügyi alkalmazottak is megkaphatják a kormány által soron kívül adott bruttó 350 eurós jutalmat, akik számára ezt a munkaadójuk az előírt határidőig nem kérvényezte, közölte hétfőn Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter. Hozzátette, keresik a módját, hogy a mentőautók sofőrjeinek is kifizessék a pénzt.

„Ha olyan információkat kapok, hogy az érintettek nagy része nem győzte bejelenteni a munkavállalóit, akkor foglalkozni fogunk ezzel. Mindent megteszünk azért, hogy azoknak is kifizessük a jutalmat, akiket nem győztek regisztrálni” – mondta a tárcavezető. Az egészségügyi munkaadóknak múlt héten hétfőtől szerdáig volt idejük arra, hogy leadják a tárcának a jutalomra jogosult munkavállalóik nevét. Lengvarský utasítást adott arra is, hogy állítsák össze azoknak a mentőautó-sofőröknek a névsorát, akiknek nincs egészségügyi végzettsége. Ők ugyanis az első körben, pont a hiányzó szakvégzettség miatt, kimaradtak a jutalmazottak köréből. A mentősök ezért sztrájkkal is fenyegettek. A minisztérium meg akar állapodni a betegszállító szolgálatokkal arról az összegről, amelyből azon sofőrök jutalmát fizethetnék ki, akik nem rendelkeznek egészségügyi végzettséggel.

Kifelejtett szakmák

Ahogy arról beszámoltunk, a kormány december 17-én jelentette be, hogy az egészségügyi dolgozók a januárban utalt fizetéssel bruttó 350 eurós jutalmat kapnak. Ez adózás után hozzávetőlegesen nettó 300 eurót jelent. A vonatkozó törvényben meghatározott 22 szakma dolgozói, így az orvosok, nővérek, de a rehabilitációs masszőrök, fogtechnikusok is számíthatnak jutalomra. Nem tartoznak azonban a vonatkozó jogszabály hatálya alá a mentőautók sofőrjei, a mentőhelikopterek pilótái, de a szakképesítés nélküli egészségügyi segédszemélyzet sem. Az utóbbi dolgozók azonban a kórházi ellátás, így a Covid-osztályok nélkülözhetetlen munkatársai, akik a betegek etetését, higiénáját, öltöztetését végzik.

Lengvarský jövője a téma

A koalíciós pártok vezetői között ettől függetlenül is témává vált Lengvarský politikai jövője. Igor Matovič, az OĽaNO kormánypárt elnöke, pénzügyminiszter úgy nyilatkozott, a koronavírus omikron-hulláma után kiértékelik majd a tárcavezető munkáját. Matovič szerint a miniszter nem fordított megfelelő figyelmet az oltást népszerűsítő kampányra. Szerinte a tárcavezető is felelős azért, hogy az országban nagyon alacsony a beoltottak aránya. Ezzel szemben Boris Kollár, a Sme rodina vezetője, a parlament házelnöke arról beszélt, támogatja Lengvarskýt, még annak ellenére is, hogy nem értett egyet a miniszter által beterjesztett egészségügyi reformmal. Szerinte a tárcavezetőt nem kell leváltani.

Azt, hogy mikorra érhet véget az omikron-hullám, és mikor kerül reálisan terítékre az egészségügyi miniszter leváltásának témája, egyelőre lehetetlen megjósolni, a koronavírus fertőzőbb variánsa ugyanis még csak most kezd terjedni az országban. Tegnap például újabb négy esetben erősítették meg az omikron jelenlétét. Szlovákiában eddig összesen 11 esetben igazolták laboratóriumban az omikron előfordulását.

Ján Mikas országos tiszti főorvos tájékoztatása szerint az első személy, akinél az omikron variánst diagnosztizálták, nem járt külföldön, a betegség lefolyása enyhe volt, betartotta az óvintézkedéseket. A második fertőzött külföldön járt, valamint közeli kapcsolatban is volt fertőzött személyekkel. Nála is enyhe lefolyású volt a betegség. A harmadik személy magas kockázatú országból érkezett Szlovákiába. „A betegség klinikai lefolyása nála is enyhe volt, köhögött, a járványügyi intézkedéseket teljes mértékben betartotta” – tette hozzá Mikas. A negyedik fertőzött olyan személyekkel állt kapcsolatban, akiknél már kimutatták az omikron változatot – mondta az országos tiszti főorvos. Enyhe tünetei voltak, például gyengeség, fáradtság, köhögés.Tekintettel a variáns jellemzőire, és arra, hogy olyan személyeknél is kimutatták az omikront, akik nem jártak külföldön, a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) feltételezi, hogy több a fertőzött, mint amit a szekvenálási eredmények mutatnak. (czg, TASR)