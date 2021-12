A mentősöknek is jár a 350 eurós jutalom? 

A mentőautók vezetőinek egy része és a kórházi segédszemélyzet is kimaradt a 350 eurós jutalomosztásból. A mentősök sztrájkkal fenyegetnek, ha nem kapják meg a pénzt.

Pozsony | A mentőautók vezetőinek egy része és a kórházi segédszemélyzet is kimaradt a 350 eurós jutalomosztásból. A mentősök sztrájkkal fenyegetnek, ha nem kapják meg a pénzt.

A kormány december 17-én jelentette be, hogy az egészségügyi dolgozók a decemberi bérrel, vagyis januárban utalt fizetéssel bruttó 350 eurós jutalmat kapnak. A vonatkozó törvényben meghatározott 22 szakma dolgozói, így az orvosok, nővérek, de a rehabilitációs masszőrök, fogtechnikusok is számíthatnak a pénzre. Nem tartoznak azonban a kérdéses jogszabály hatálya alá a mentőautók sofőrjei, a mentőhelikopterek pilótái, de a szakképesítés nélküli egészségügyi segédszemélyzet sem. Az utóbbi dolgozók azonban a kórházi ellátás, így a Covid-osztályok nélkülözhetetlen munkatársai, akik a betegek etetését, tisztántartását, öltöztetését végzik. Ők a jutalomosztás első köréből kimaradtak. A mentősök az ügy miatt sztrájkkal fenyegetnek. Az szaktárca először azt közölte, a jutalom csak azoknak jár, akik szakképesítéssel rendelkeznek, az egészségügyi miniszter, Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) azonban később arról beszélt, már egyeztetnek a mentőautók sofőrjeinek jutalmazásáról. Ha őket is bevonják a jutalmazottak körébe, a pénz a januári fizetéssel már biztos nem érkezik meg.

Egyelőre a szakképesítettek kapnak jutalmat

A kormány bruttó 350 eurós soron kívüli jutalmat ígért az egészségügyiseknek, pontosabban azon szakmák dolgozóinak, amelyeket a 578/2004-es ún. egészségügy szolgáltatókról szóló törvény 27-es paragrafusa felsorol. Az orvosok, nővérek mellett például a szakápolók és laboránsok is ide tartoznak. Nem tartozik azonban a kérdéses jogszabály hatálya alá a szakképesítés nélküli egészségügyi segédszemélyzet, de a mentőautók sofőrjei, a mentőhelikopterek pilótái sem. Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője a Markíza televíziónak elmondta, a jutalom az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező dolgozóknak jár. "Ez például a járóbeteg ellátást biztosító betegszállító szolgálatnak a munkatársára, a mentőautó sofőrjére is vonatkozik, ha az érintett dolgozónak van egészségügyi szakképesítése" - mondta múlt héten kedden Eliášová.

Mindenkinek járjon a pénz!

Ha a kormány nem terjeszti ki a jutalmazottak körét a mentőautók összes sofőrjére, a szakma dolgozói a sztrájkot is fontolóra veszik. A mentősök ugyanis közvetlenül a COVID-pozitív betegekkel dolgoznak. Abban bíznak, hogy a kormány csak véletlenül feledkezett meg róluk, és hamarosan ők is jutalmat kapnak. "Ha ez nem így van, akkor felszólítjuk a miniszterelnököt, magyarázza meg, miért pont a mentőautók sofőrjeit fosztják meg ettől a jutalomtól" - mondta a Markíza televíziónak Michal Bahelka, a mentősök egyesületének elnöke. Az ügyre reagált Boris Kollár (Sme rodina) a parlament házelnöke is, aki a mentősök melletti kiállását hangoztatta. "Ez szégyen" - mondta arról, hogy a mentők sofőrjei kimaradtak a jutalmazás első fordulójából. Kollár bízik benne, hogy ez csak a kabinet figyelmetlensége miatt történt.

Még nincs döntés

Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter a mentősök felháborodására reagálva arról beszélt, a jutalom első körben valóban az egészségügyi személyzetre vonatkozott. "De azóta már foglalkoztunk a mentőautók sofőrjeinek kérdésével" - mondta. Hozzátette, amint tudni fogják, hogy mennyi érintettről van szó, tárgyalni fognak az ügyről. Ha jutnak valamire, akkor a jutalmat, a többi egészségügyi dolgozótól eltérően, nem a januári, hanem egy későbbi fizetéssel együtt kapnák meg az érintettek. Ebben a pillanatban a jutalmakról szóló kormányhatározat nem vonatkozik mentőautók sofőrjeire. A miniszter később közölte, hogy a patológusok jutalmazásáról, akikre a kérdéses törvény ugyancsak nem vonatkozik, már megállapodtak.

A 350 valójában 300

A Sme napilap megszerzett egy bérszámfejtési útmutatót, amely szerint a 350 eurós jutalom összege a bruttó bér részét képezi, így abból adót is kell fizetni. A jutalom valódi összege 300 euró körül lesz. Az érintettek munkaadóinak csak három napja volt, hogy leadják a szaktárcának azon munkavállalóik névsorát, akik jogosultak a jutalomra. Ezért például a szabadságoló vagy idősebb orvosok hátrányban lehetnek. A határidőig 10 474 egészségügyi szolgáltató 96 822 alkalmazottja számára kérte a jutalom folyósítását. A kormány arra számított, hogy több mint 107 ezer dolgozó számára igénylik majd az összeget, ennek fedezésére 50,5 millió eurót különítettek el.