Eddig ennyit költött a kampányra a Szövetség, a Kékkel együtt induló Híd és a Magyar Fórum

A szombati parlamenti választás előtt két nappal, szerdán éjfélkor kampánycsend lép életbe. Ezzel véget ér a hivatalosan június 9-étől tartó kampányidőszak, a pártok már nem rendelhetnek a választók meggyőzésére szolgáló hirdetéseket, nem különíthetnek el erre pénzt, nem tarthatnak kampánygyűléseket, más ilyen jellegű rendezvényeket. A közösségi médiában, így például a Facebookon is tilos hirdetéseket futtatni, pénzért növelni a bejegyzések olvasottságát. A kampánycsend megsértéséért a hatóságok 1000-től 10 ezer euróig terjedő büntetést szabhatnak ki.

Mi most annak jártunk utána, hogy nem sokkal a kampánycsend életbe lépése előtt a főként magyarokat megszólítani szándékozó pártok mennyi pénzt költöttek a választók meggyőzésére. A pártoknak ugyanis a kampányukkal összefüggő összes kiadást egy úgynevezett transzparens számlán kell vezetniük, ahol az összes be- és kifizetés tételesen és nyilvánosan követhető. Így látszik, hogy melyik jelöltek adtak pénzt a kampányra, de az is, hogy milyen reklámcégeknél költötték azt el. Fontos kiemelni, hogy bármilyen kampánytevékenység, amely nem látszik az adott párt transzparens számláján, az a vonatkozó törvény megsértése vagy megkerülése.

Cikkünk megírásakor a pártok transzparens számláinak vasárnapi egyenlegéből indultunk ki. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert a számlákon a kampányidőszak hátralévő pár napjában is lehetnek nagyobb mozgások. Illetve az is igaz, hogy bár szerda éjféltől már nem érkezhetnek újabb összegek, a kifizetések még ez után is lehetségesek, hiszen van, hogy egy-egy reklámcég később, akár a választás után állítja ki a számlát, amit a pártnak teljesítenie kell. A törvény egyébként hárommillió euróban szabja meg a kampánykiadások felső határát.

A Szövetség

A transzparens számlájuk tanúsága szerint a Szövetség vasárnapig 682 499 eurót költött el a kampányára. A pártok kampánykiadásait monitorozó Transparency International Slovensko (TIS) szerint például a Szövetség 23 617 eurót költött Facebook-reklámra, ezen belül legtöbbet, 8369 eurót, Gyimesi György népszerűsítésére, 13 300 eurót pedig a Google-hirdetésekre fordítottak. A TIS azt is értékeli, mennyire átlátható egy párt kampánya. Olyan mutatókat vesznek figyelembe, mint például, hogy az adott párt mennyire részletesen tájékoztat a kampánykiadásai forrásáról, az egyes tételek felhasználásáról stb. Ezek alapján a TIS a Szövetség kampányát a kifogásolható kategóriába sorolta, 54,3 százalékra értékelte annak átláthatóságát. Ľuboš Kostelanský, a TIS munkatársa lapunknak elmondta, a Szövetség feléjük azt jelezte, nagyjából egymillió eurót fognak költeni a népszerűsítésükre, így a transzparens számlájukon még a napokban további mozgás várható.

A Szövetség kampányának részletes adataiból azonban így is látszik, hogy a legnagyobb összegeket maga a párt fizette be, az egyes jelöltek kisebb tételekkel járultak hozzá a kampány költségeihez. Ahogy pedig azt korábban megírtuk, a Szövetség mindezeket a kiadásokat a különböző kisebb összegű adományok mellett egy félmillió eurós, a TIS szerint gyanús hitelből finanszírozta, amelynek a fedezete a párt ennél sokkal értékesebb pozsonyi székháza. A kölcsön forrása körül pedig a Magyarországról 710 ezer euróval támogatott Libertate PT alapító elnöke, Németh Róbert, Csallóközcsütörtök MKP-s alpolgármestere is feltűnik. Szlovákiában tilos a politikai pártok, vagy azok kampányának külföldi finanszírozása.

Gyimesi pénze

A Szövetség jelöltjeinek a népszerűsítésére azonban további összegeket is elköltöttek. Ahogy azt a Napunk még júniusban megírta, a Szövetség listáján induló Gyimesi György a vonatkozó törvényt megkerülve, jelentős összegből indított egy óriásplakát-kampányt. Az ország déli részét beterítő nagy mennyiségű hirdetés költsége nem jelenik meg a transzparens számlán, mert a jelölt ezt az ún. előkampány idején, vagyis június 9-e előtt rendelte meg. Így nem is lehet pontosan tudni, Gyimesi mennyit költött erre. Mózes Szabolcs, a Szövetség alelnöke az ügy nyilvánosságra kerülésekor az Új Szó-stúdióban pedig úgy nyilatkozott, nem is tudja, honnan van a jelöltjüknek erre pénze. Maga Gyimesi azonban a Gombaszögi Nyári Táborban elmondta, a családja adta össze neki az összeget és nyilvános ígéretet tett, hogy hajlandó okiratokkal is igazolni, honnan származik a pénz. A TIS adatai szerint pedig jelentős tételről van szó, néhány óriásplakátcég ugyanis elérhetővé teszi számukra a politikai megrendelések részleteit. Ebből az látszik, hogy a piac kisebb részét lefedő ilyen cégeknél Gyimesi több mint 25 ezer euróért rendelt közel 100 óriásplakátot. Nem kizárt, hogy a nagyobb reklámcégeknél további hirdetéseket vásárolt. A Napunk azt írta, a politikusnak ekkor csak a Komárom–Érsekújvár útszakaszon közel 40 plakátja volt kint egy időben.

A Kékek és a Híd

A Híd a Mikuláš Dzurinda nevével fémjelzett Kékekkel együtt indul és vasárnapig közösen 955 293 eurót költött a kampányára. Ebből több mint 58 ezer eurót fordítottak Facebook-reklámra, és több mint 50 ezer eurót Google-reklámra. A Facebooknál elköltött pénzt szinte teljes egészében a Modrí (Kékek) közösségi oldalnak a felfuttatására fordították, közel 55 ezer eurót költöttek erre. Dzurinda politikusi profiljára nagyjából 1800, míg a Híd közösségi oldalára alig ezer eurót fordítottak. A TIS ugyan jobb minősítést adott a Kékek és a Híd kampányának, mint a Szövetségnek, 62,9 százalékra értékelték annak átláthatóságát, de ezzel még mindig a kifogásolható kategóriába tartoznak.

A Kékek és a Híd által elköltött közel egymillió euró nem kevés, főleg akkor, ha figyelembe vesszük, egyik szereplő sem rendelkezik állami párttámogatással. A Kékek 2023-ban alakult, a Híd pedig a 2020-as választáson csak három százalék alatti eredményt ért el, így neki sem jár állami finanszírozás. A Híd szóvivője, Magdeme Klára lapunknak úgy nyilatkozott, az összeg adományokból és kölcsönökből tevődik össze. A transzparens számla tételeit megvizsgálva valóban találunk sok kölcsönt és adományt. Kiugrik viszont egy EOSNEBOTRA, a.s. nevű szereplő, amely „hitel” megjelöléssel több százezer eurót utalt a pártnak. A honlapjuk szerint egy tanácsadó cégről van szó, amely elsősorban az uniós támogatások lehívásában segíti a magánvállalatokat. A cég vezetője az a bizonyos Michal Hort, aki a Kékek alelnöke is egyben. Hort magánszemélyként is több tízezer eurót adományozott a Kékek és a Híd kampányára.

A Magyar Fórum

A Magyar Fórum körüli csoportosulás kampánya a másik két vizsgált szereplőéhez képest, legalábbis a transzparens számlájuk szerint, jóval szerényebb. Vasárnapig 189 454 eurót költöttek el a népszerűsítésükre. 13 380 eurót fordítottak Facebook- és 43 000 eurót Google-reklámra. Elsősorban a Magyar Fórum Facebook-oldalát népszerűsítették. A TIS a kampányuk átláthatóságát 60,9 százalékra értékelte, ami szintén a kifogásolható kategóriában van. A forrásokat tekintve a Magyar Fórum egyik legnagyobb hitelezője maga a pártelnök, Simon Zsolt és a zsolnai illetőségű Stanislava Bytčanek vállalkozó. A TIS szakértője, Kostelanský azonban rámutat, a párt saját bevallása szerint nagyjából 300 ezer eurót tervezett a kampányra költeni. Ha ez tényleg így lesz, a kampányiadásaik egyharmadának a következő napokban kell a transzparens számlájukon megjelennie.