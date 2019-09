Drucker kérvényezi a Jó Választás nevű pártjának regisztrálását

Drucker hangsúlyozta az egészségügy helyzetének fontosságát. Ezenkívül a családok és az idősek helyzetén szeretne javítani, valamint a régiókat is segíteni akarja.

Druckerrel Tomáš Kuča is együttműködik, akivel Drucker már korábban is együtt dolgozott a Szlovák Postánál és az Egészségügyi Minisztériumban is, illetve aki eddig Peter Pellegrini (Smer-SD) kormányfő mellett dolgozott. Drucker pártja kapcsán még felmerült Lucia Kurilovská büntetőjogi szakértő neve, illetve Martin Fedor és Katarína Cséfalvayová (mindketten Híd) parlamenti képviselők nevei.

Pellegriniről is szó volt, de a kormányfő azt állítja, hogy nem beszélt Druckerrel az együttműködésről. Szeptember elején a kormányfő kijelentette, hogy szociáldemokratának érzi magát, ezt a politikát érzi sajátjának, és ezen a meggyőződésén nem fog változtatni.

Egy politikai párt regisztrálásához legalább 10 000 aláírásra van szükség. Ezek leadása után a Belügyminisztérium 30 napon belül dönt a regisztrálásról. Szlovákiában jelenleg több mint 150 politikai párt és mozgalom van regisztrálva.