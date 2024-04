Drágább lesz a fogorvos

A határidők

Így már csak pár napja maradt a pácienseknek, ha részesülni akarnak a kedvezményekből, hiszen a május 1-től elvégzett vizsgálatok után már egyetlen biztosítónál sem lehet kérvényezni a támogatást.

Akik az Általános Egészségbiztosító ügyfelei közül április végéig még el tudnak látogatni a fogorvoshoz, azoknak 60 napja van a kérvény benyújtására, amelyet a VšZP legkésőbb szeptember 30-ig elbírál.

Az Union biztosító esetében szintén érvényben van, hogy csak az április 30-ig abszolvált kezelések után lehet kérvényezni a támogatást, viszont a pácienseknek itt csak 30 napjuk van, tehát legkésőbb május 30-ig be kell nyújtani a szükséges dokumentumokat.

A Dôvera esetében a kérvény benyújtására is csak április 30-ig van lehetőség, azzal, hogy a hiányos dokumentáció esetén május 30-ig még ki lehet javítani a hibát. Új kérvényt azonban május 1-től már nem lehet beadni.

Felháborodás

Az ellenzék élesen bírálta a minisztériumot a kedvezmény hirtelen eltörlése miatt. Janka Bittó Cigániková, az SaS parlamenti képviselője szerint a tárca hibát követ el, hiszen a szűrővizsgálatok számának növekedése szerinte egyértelműen a fogászati kedvezményeknek köszönhető. Úgy gondolja, erről a kérdésről nem a minisztériumnak kellene döntenie, hanem a biztosítóknak. Továbbá elmondta, a támogatás rendkívül jól jött a nehéz anyagi helyzetben lévőknek, akik számára a fogorvosi kezelések költségei gyakran túl magasak.

Dolinková lépéseit Marek Krajčí, a Szlovákia mozgalom képviselője is bírálta.

„Felszólítjuk a miniszter asszonyt, hogy ne vegye el az emberektől ezeket a támogatásokat, vagy ha igen, mondja el nekik, hogy juttatja vissza hozzájuk a pénzt. Dolinková a minisztersége alatt semmit sem tett az emberek érdekében, pusztán az egészségük rovására akar pénzt spórolni a biztosítóknak”

– fogalmazott a korábbi egészségügyi tárcavezető.

Dolinková a kritikákra úgy reagált, nem az egészségügyi minisztérium döntött a támogatás eltörléséről, hanem maguk az egészségbiztosítók, miután szembesültek a pénzügyminisztérium elemzésével. A tárcavezető szerint ezeket az anyagi forrásokat még hatékonyabban is el lehet költeni, és bízik abban, hogy a biztosítók az elkövetkező hónapokban be is mutatják az új támogatási sémákat.