Döntés születik az új vadászgépekről

Június végére kiderülhet, hogy Szlovákia milyen új vadászgépeket vásárol – árulta el Peter Gajdoš védelmi miniszter a közszolgálati rádió hétvégi vitaműsorában. Az amerikai F–16-os vadászgépek és a svéd Gripenek között dől el a verseny.

Gajdoš szerint az általa vezetett tárca már elvégezte az ezzel kapcsolatos elemzést, és e hónap végén terjeszti elő javaslatát a kormánynak arról, hogy mely gépeket javasolja megvásárlásra. „Össze kellene ülnie a Biztonsági Tanácsnak, ezt követően pedig a kormány hozza meg a végleges döntést arról, hogyan biztosítjuk a jövőben az ország légterének a védelmét” – tette hozzá a tárcavezető.

A tét hatalmas: az elemzők szerint a gépekre fordított teljes költség elértheti az 1–2 milliárd eurót. Pontos összeget egyelőre azért nem lehet mondani, mert még nem tették közzé, ki is lesz a befutó, miközben a Gripenek jóval olcsóbbak.

Ľubomír Galko, az SaS parlamenti képviselője, volt honvédelmi miniszter szerint a szaktárca már rég eldöntötte, hogy az amerikai F–16-osokat választja. „Ezúttal is ugyanaz a módszer, mint a páncélozott járműveknél vagy a radaroknál. Már rég döntöttek a nyertesről, miközben több paraméter is a Gripenek mellett szól, amelyek olcsóbbak” – állítja Galko. Az F–16-osokat Galko szerint ráadásul jóval később tudják leszállítani Szlovákiának, mert tovább tart a gyártásuk. Gajdoš nem ért egyet az ellenzéki képviselő kijelentéseivel, a tárcavető szerint Galko nem is tudhat ilyen részleteket, mert azok titkosított adatok. (mi, TASR)