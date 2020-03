Dolán Rózsa: Idővel új erőre kaphat a betegség

Dolán Rózsa gyerekgyógyász és infektológus mindennapjait is nagyban befolyásolta a koronavírus. Betegeit adott időpontra hívja be, hogy még a rendelőben se találkozzanak. De őket is csak akkor, ha elkerülhetetlen.

„A koronavíruson kívül is vannak betegségek, amelyekkel foglalkozni kell. Fontos, hogy mielőtt orvoshoz mennénk, telefonon beszéljünk az orvosunkkal, és legyünk őszinték”

– magyarázta a doktornő. Kiemelte, hogy a krónikus betegségben szenvedők, az asztmások vagy az idősebbek miatt különösen fontos, hogy betartsuk az óvintézkedéseket.

„Magam is 68 éves vagyok, figyelnem kell magamra. Vannak mesterségesen előállított anyagok, amelyek erősítik az immunrendszert, de természetes anyagok is, amelyek ugyanúgy, mint az az influenzaidényben, most is ellenállóbbá tehetik a szervezetünket. Mivel vírusról beszélünk, amely cseppfertőzéssel terjed, és amelynek a nedves, téli idő kedvez, szintén fontos a gyakori szellőztetés” – mondta Dolán doktornő.

A meleg segíthet

Minden, amit a vírus jövőbeli viselkedéséről mondanak, csak feltételezés. „Azt gondolom én is, hogy a napfény UV-sugarai megakadályozzák, hogy a vírus tovább éljen a tárgyak felszínén. De erre csak abból tudok következtetni, hogy a többi vírus is így viselkedik. Tehát azt gondolom, idővel javul a helyzet” – véli az infektológus. Akkor mégis mivel magyarázható, hogy a betegség Afrikában is jelen van? „Azokon a helyeken, ahol sokan vannak, és hiányoznak az alapvető higiéniai eszközök és szabályok, nem meglepő, ha felbukkan a vírus – válaszolta arra hivatkozva, hogy ő maga is éveket töltött a meleg kontinensen. – A marginalizált roma közösségekben vagy a hajléktalanok számára fenntartott központokban a megfelelő védőöltözet volna ajánlatos, valamint a rendszeres fertőtlenítés. Továbbá fontos lenne, hogy őket kizárólag fiatalok segítsék, olyanok, akiknek nincsenek krónikus betegségeik.”

Újabb hullám jöhet

Mindezek ismeretében nehéz megjósolni, hogy hogyan alakul a vírus sorsa. „Az is elképzelhető, hogy jön egy második hullám, amely már sokkal kisebb méretű lesz, mivel az embereknek kialakul egyfajta ellenálló képességük. Az elmélet szerint az összes fertőzött egyharmadának vannak tünetei, mégis előfordulhat, hogy szélesebb körben alakul ki ez az ellenálló képesség. Amint azonban a vírus mutálódik, már nem leszünk rá immunisak. Azt gondolom, néhány évig jobban fogunk figyelni az alapdolgokra, aminek köszönhetően ritkábban fordul elő a koronavírus, amint azonban megfeledkezünk az óvintézkedésekről, újra felütheti a fejét” – zárta a doktornő.