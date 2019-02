Délen nem lesz tiltakozás

Tegnap délutánig 36 szlovákiai és 21 külföldi városban rendeznek megemlékező tüntetést a Tisztességes Szlovákia mozgalom felhívására. A legnagyobb demonstráció minden bizonnyal Pozsonyban várható, a vonatkozó Facebook-eseménynél tegnapig közel 22 ezren jelezték, hogy részt vesznek vagy érdeklődnek a tüntetés iránt.

További megmozdulások lesznek Nagyszombattól Nagymihályig, de Zsolnán, Nyitrán, Kassán és Késmárkon is utcára vonulnak az emberek. A szlovákiai magyarok lakta régiókban azonban alig szerveznek megmozdulásokat. A jelentős magyarsággal rendelkező városok közül csak Rozsnyón és Rimaszombatban lesz tüntetés. Mint megtudtuk, az utóbbi helyszínen is szlovák nemzetiségű aktivisták hirdették meg a demonstrációt. A tüntetések helyszínét szemléltető térképen látványosan üres a Csallóköz, a Mátyusföld, de a Bordogköz és az Ung-vidék is.

A meggyilkolt újságíróról és jegyeséről külföldön is megemlékeznek. Prága, Brünn, Varsó, Párizs, Barcelona, London, Brüsszel, Melbourne és New York is a helyszínek között szerepel. Egyelőre nem kaptunk arról hírt, hogy Magyarország területén is hasonló megmozdulást szerveznének.