Danko: Az SNS sokkal intenzívebben fogja figyelemmel kísérni a külpolitikát

A migrációval kapcsolatos globális ENSZ-keretegyezményre utalva Danko megjegyezte: a hasonló horderejű lépésekhez a külügyminiszternek szüksége van a kormány jóváhagyására is. „A kormányt tájékoztatni kell az ilyen kötelezettségvállalásokról. Így elkerülhető lett volna a globális keretegyezménnyel összefüggésben kialakult helyzet” – mondta az SNS elnöke.



Azzal kapcsolatban, hogy a parlament elnökeként aktívan lép fel a külpolitika területén, Danko emlékeztetett, hogy az alkotmányos berendezkedés hierarchiájában a parlament magasabb fokon áll, mint a kormány. Ezen kívül pedig az SNS-nek is van egy külügyi államtitkára. „Én a nyugat és a kelet felé egyaránt orientálódó, kiegyensúlyozott külpolitika híve vagyok, és nem leszek a részese például az ukrán-orosz konfliktussal összefüggő hisztériának. Első szlovák házelnökként mondtam beszédet az orosz Állami Dumában, a szerb és a cseh parlamentben. Fellendítettem a nemzeti parlamentek közötti együttműködést, a parlamentek kapcsolata kiváló” – mutatott rá a házelnök.



A védelmi stratégiai dokumentummal összefüggésben, melyet a kormány egyöntetűen elfogadott, a parlament elé azonban az SNS álláspontja miatt mindezidáig nem került, Danko megjegyezte, hogy egy ideig még nem is fog. „Van egy politikai egyezség, miszerint a jelenlegi formájában, ebben a ciklusban nem kerül a parlament elé” – magyarázta a házelnök, aki ugyanakkor nem zárta ki a kompromisszum lehetőségét. A stratégiai dokumentumról a koalíciós tanács januári ülésén fognak tárgyalni.



A kormány nemrég jóváhagyta tizennégy F-16-os amerikai vadászgép vásárlását, melyek ára a felszereléssel együtt kétmilliárd euró. Ez Szlovákia történetének legnagyobb katonai kiadása. Danko úgy tekint a vadászgépek vásárlására, mint „szükséges rosszra”. „Ez egy őrült összeg. Jobban örülnék, ha ezen a pénzen inkább építenénk valamit. Sajnos nem olyan utat jártunk be, mint Ausztria, és nem vagyunk semleges állam. Most is azt gondolom, hogy Szlovákiának nem kellett volna elsietnie a transzatlanti struktúrákhoz való csatlakozást és megfontolhattuk volna az arany középutat” – jelentette ki a parlament elnöke, hozzátéve: szerencsétlenségnek tartja a sorkatonai szolgálat eltörlését is.

Danko nem tudja a választ arra a kérdésre, miért éppen 14 vadászgépet vásárolunk, szerinte ez a katonai szakértők dolga. Hozzátette: számára az a fontos, hogy az egész folyamat tisztán, világosan és átlátható módon valósult meg, a korrupció gyanúját is cáfolták. Úgy véli, bocsánatot kellene kérnie az ellenzék minden szakértőjének, aki kétségbe vonta a szerződések tisztaságát.

Szlovákia védelmi rendszerével kapcsolatban Danko elmondta: ő az európai hadsereg híve, ugyanakkor tudatosítja, hogy a NATO tagjai vagyunk, és soha nem fogja kétségbe vonni a partnereinkkel szemben vállalt kötelezettségeinket.