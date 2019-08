Csicsai: Sajnos nem zárható ki, hogy az összes tőketerebesi járásban található háztáji malacot likvidálni kell

Az utóbbi két hétben már 4 településen találtak sertéspestissel fertőzött malacokat a Tőketerebesi járásban. Először Örösön bukkant fel a vírus, majd pár nappal később Nagykövesden betegedett meg egy malac. Az újabb két esetet Szomotor és Rad községben regisztrálták, mindkettő közel fekszik a korábbi gócponthoz. A mezőgazdasági minisztérium közölte, hogy a pestis terjedésének megakadályozása érdekében egy újabb 3 kilométer hatósugarú karantént kell kialakítani, melyben minden egyes sertést le kell ölni. A minisztérium már az előző két esetben is hasonlóan járt el, a mostani karantén 12 községet foglal magába. További óvintézkedésként egy 10 kilométeres kört is létrehoznak, melyben szúrópróbaszerű vizsgálatokat végeznek majd a malacokon, hogy a fertőzés nem terjedt-e tovább. A fertőzött állatokból vett mintákat egy zólyomi laboratóriumban vizsgálják majd ki.

Csicsai Gábor szerint nem kizárt, hogy a Tőketerebesi járás összes háztáji sertését likvidálni kell - Somogyi Tibor felvétele

A tárca hozzátette: a fertőzés forrása továbbra sem ismert. Csicsai Gábor (Híd), a mezőgazdasági minisztérium államtitkára korábban azt mondta, hogy a fertőzés feltehetően Magyarországról kerülhetett át az országba, mégpedig úgy, hogy egy gazda hozta át. A vírus az emberről is átkerülhet a malacra, vagy akár külföldről hozott élelmiszerről is. Kína emiatt le is állította a szlovák sertésáruk importálását.

Csicsai lapunknak elmondta: ha a vírus tovább terjed, újabb intézkedésekre lesz szükség.

„Ha nem marad más választásunk, sajnos az összes járásbeli háztáji tenyésztő malacát likvidálnunk kell. A gazdákat természetesen kárpótolni szeretnénk, még azokat is, akiknek nem voltak bejelentve a malacai, hiszen úgy állunk hozzá, hogy ők nem illegálisan tenyésztették a jószágokat, hanem mindössze elmulasztották a bejelentési kötelezettségüket. Erről viszont először Matečná miniszter asszonyt kell meggyőznünk”

– mondta Csicsai. (nar, TASR)