Csáky Pál szervezete is kapott a magyar kormány titkos támogatásából

Csáky Pál, az MKP egykori elnöke, volt európai parlamenti képviselő 2010-ben hozta létre a Pro Futuro Hungarica Polgári Társulást. A szervezetnek nincs weboldala, Csáky honlapja szerint azonban ő maga az elnöke. A magyar kormánytól 2011-ben 50 millió forintos támogatásban részesültek, ami az akkori árfolyamnak megfelelően 160 ezer eurót jelent. A kormányrendeletben az összeg felhasználási célját azonban nem jelölték meg. Csáky 2010 júniusáig volt az MKP elnöke, majd lemondása után nagyjából egy hónappal, júliusban alapította meg a szervezetet. A Csáky honlapján található 2013-as bejegyzés szerint a szervezet célja elsősorban: „a Szlovákia területén élő magyar kisebbség identitásának megerősítése, a tradícióink megőrzése, a kisebbségi, valamint egyéb etnikai csoportok érdekeinek védelme és érvényesítése, a kultúra, az oktatás, valamint a jogtudat, illetőleg a szociális és gazdasági régiófejlesztés támogatása”. Lapunk arra volt kíváncsi, mire költötte a magyar államtól kapott jelentős támogatást Csáky polgári társulása.

Közel az MKP-hoz

A szervezet működéséről és céljairól szóló első írásos említés 2010 decemberében jelent meg Csáky honlapján, az aktuality.sk hírportálnak adott interjú magyarra fordított és rövidített átiratában. Az interjúban Csáky arról beszélt, az elvesztett 2010-es parlamenti választás után az MKP körül segédkezett, illetve a Pro Futuro Hungarica alapítványban tevékenykedett. Saját elmondása szerint az alapítványban elemzéseket végeznek, konferenciákat és szemináriumokat szerveznek. Az alapítvány egy „Beszélgetések a nemzettudatról” rendezvénysorozatot indított. A beszélgetések házigazdája minden alkalommal Csáky volt, a meghívott vendégek között pedig a Fidesz–KDNP-közeli személyek is szerepeltek, mint például Dr. Szili Katalin, a magyar Országgyűlés volt elnöke. A rendezvénysorozat keretein belül megvalósuló beszélgetéseket az alapítvány az Esterházy János Társulással közösen szervezte. A rendezvények az akkori MKP pozsonyi székházában valósultak meg.

A székház

Érdekesség, hogy az Esterházy János Társulás bejegyzett címe ugyancsak a pozsonyi Čajakova utcai, korábban MKP-, ma Szövetség-székház. Az Esterházy János Társulás továbbá szintén 2010-ben jött létre, a Pro Futuro Hungarica Polgári Társulás megalakulása előtt 4 hónappal, amikor Csáky még az MKP elnöke volt. Az Esterházy János Társulás elnöke pedig nem más, mint Csáky korábbi parlamenti asszisztense, Peczár Károly. Lapunk megkereste Peczárt, aki szerint a szervezet bejegyzésekor az egyszerűség kedvéért választották a pozsonyi pártházat. Azt is elárulta, bár a „Beszélgetések a nemzettudatról” című rendezvénysorozatot valóban közösen szervezték, Csákyék magyarországi támogatásából ők nem kaptak pénzt. Peczár továbbra is a Szövetség MKP-platformjának tagja, a párt szeptemberi parlamenti választásra állított listáján azonban nem szerepel a neve.

Hová lett a támogatás?

Lapunk kereste Csákyt, hogy megtudjuk, az általa vezetett polgári társulás pontosan mire költötte a kérdéses 160 ezer eurót, azonban cikkünk megjelenéséig nem sikerült vele felvenni a kapcsolatot. A már feljebb említett aktutality.sk által készített interjúban a riporter rákérdez Csákynál, miből él. A volt EP-képviselő azt feleli, az MKP-ból nem kap fizetést, így az elvégzett munkája után kap pénzt. A Pro Futuro Hungarica Polgári Társulás tevékenységében a beszélgetések szervezése mellett a könyvkiadás is szerepel. A polgári társulás kiadásában 2018-ban jelent meg a Nemzeti kisebbségek Csehszlovákiában 1918–1938 című könyv, amelynek szerkesztője Csáky. 2022-ben szintén a polgári társulás kiadásában jelent meg Csáky Büszkeség és harag című könyve. A polgári társulás kiadásában Csákynak összesen 8 könyve jelent meg.

Egyéb támogatások

Egy másik szervezet, a Főnix Polgári Társulás is részesült 2011-ben a magyar kormány által megítélt eddig titkolt támogatásból. A Főnix PT tevékenységét lapunk már korábban is nyomon követte. Az MKP-hoz szorosan kötődő szervezet első vezetője Biró Ágnes korábbi MKP-s államtitkár volt. A Főnixhez ugyancsak köthető Berényi József neve, aki a Szövetség MKP-platformjának elnöke, korábban ugyanis ő is kapott fizetést a polgári társulástól. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 2016-os parlamenti választás előtt a Főnix Polgári Társulás 645 ezer euró támogatást kapott a magyar Miniszterelnökségtől. Lapunk riporterei 2016-ban nem leltek a szervezet tevekénységének nyomára, azonban lapunk tudomása szerint a Magyarországról érkező összeg egy része az MKP kampánybüdzséjében landolt.

A hvg.hu egy éven keresztül pereskedett a magyar kormánnyal, hogy adják ki a döntés-előkészítésre hivatkozva eltitkolt dokumentumokat, amelyekből a feljebb említett támogatások is kiderültek. A sikeres per után így a portál megkaphatta a 10 évnél régebbi dokumentumokat, melyek közül 5 a határon túli civil szervezetek támogatására vonatkozik. Az 5 határozatból 4-et maga Orbán Viktor (Fidesz), egyet pedig Semjén Zsolt (KDNP) miniszterelnök-helyettes írt alá. A Magyarországról érkező támogatásokat 2010 óta elsősorban a Bethlen Gábor Alapon keresztül lehet megpályázni, ám maga a magyar kormány is megkerüli az alapot, erre példák a hvg.hu által megszerzett határozatok is. 2011-ben a Szlovákiába érkező 240 millió forinton kívül támogatást kaptak romániai, szerbiai, ukrajnai és horvátországi szervezetek is.