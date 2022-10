Csak két megye élén lesz változás

Nagyszombat megyében a választók 42,87 százaléka vett részt ezen a voksoláson, Jozef Viskupičnak pedig sikerült megvédenie a megyeelnöki pozícióját. Viskupič egy széles jobboldali koalíció jelöltjeként indult, az OĽaNO, az SaS, a KDH, a Spolu, a Šanca, az ODS, a Za ľudí, a Sme rodina, az OKS, a DS és a Magyar Fórum állt mögötte. A megyében 69 743-an szavaztak rá, ami a leadott voksok 38,56 százaléka. A második helyezett Berényi József, a Szövetség jelöltje lett, aki jelenleg is Nagyszombat megye alelnöke. Berényire 38 056-an szavaztak, ami a leadott voksok 21,04 százaléka. A Szövetség politikusa lapunknak úgy nyilatkozott, jó eséllyel indíthatja meg az újraválasztott megyeelnökkel a tárgyalásokat arról, hogy ebben a ciklusban is ő kapja meg tőle a megye alelnöki tisztségét. A Szövetségnek a megyei testületben is jelentős frakciója lesz, 14 képviselőjüket választották be, többek közt a pártelnököt, Forró Krisztiánt is. A Szövetség Nagyszombat megyei frakciója eddig is 14 fős volt.

Belicát váltja Becík

A választás Nyitra megyében jelentős meglepetést hozott, a megyeelnöki széket 2001-től magáénak tudó Milan Belicát Branislav Becík váltja. Belicát 2017-ben a Smer–SNS–Híd koalíció támogatta, most formálisan függetlenként indult és 46 710 szavazatot szerzett (21,85 százalék). A befutó Becík a Hlas, valamint a Sme rodina jelöltje, és 58 765 szavazatot kapott (27,49 százalék). A Hlas elnöke, Peter Pellegrini még a választási éjszakán személyesen gratulált Becíknek. Nyitra megyében a Szövetség Csenger Tibort, a kerületi önkormányzat jelenlegi alelnökét indította a megyeelnöki tisztségért. Csenger 35 604 szavazattal (16,65 százalék) harmadik helyezett lett. A párt viszont jelentős sikert ért el Nyitra megyében a képviselőválasztás során, összesen 18 mandátumot szereztek. A most véget érő választási ciklusban a Szövetség frakciója 13 fős volt.

Droba fölényes győzelme

Pozsony megyében Juraj Droba győzedelmeskedett, aki az SaS, a Progresszív Szlovákia és a Matúš Vallo nevéhez fűződő Team Bratis- lava támogatásával szállt harcba a megyeelnöki posztért. A második ciklusát kezdő megyefőnöknek szombaton a választók 63,60%-a szavazott bizalmat. Ján Mažgút, a Smer és az SNS jelöltje szinte labdába sem tudott rúgni – míg a regnáló megyeelnökre közel 137 ezren voksoltak, addig a Smer szóvivőjének kevesebb mint 30 ezer szavazatot sikerült begyűjtenie. Dušan Velič, aki a Magyar Fórum közreműködésével magyar választókat is igyekezett megszólítani, 17 ezer szavazattal a negyedik helyen végzett. A megyei testületben 27-en az SaS, Progresszív Szlovákia és Team Bratislava színeiben szereztek mandátumot, 13-an függetlenként jutottak be, a fennmaradó 6 hely pedig további pártok jelöltjei között osztódik szét. A Szövetségből Neszméri Tünde járt sikerrel, aki Szencről jutott be. Ozsvald Erzsébet ezúttal az SaS, Progresszív Szlovákia és Team Bratislava támogatásával mérettette meg magát s jutott be a testületbe.

Apját váltja a fia

Besztercebánya megyében változás történt – Ján Lunter helyét a szombati összevont választást követően fia, Ondrej Lunter veszi át. Ifjabb Lunter a szavazatok 47,53%-át szerezte meg, második helyen Adrian Polóny végzett 15%-kal. Miroslav Sujára, a szélsőséges Republika jelöltjére a választók 9,42%-a voksolt.

A Szövetség 9 jelöltet küld Besztercebánya megyei testületébe, illetve eredményesek voltak a független jelöltek, akik közül 23-an lesznek a megyei testület tagjai. „Az igazán nagy »sokkot« a megyei eredmény hozta, ahol a járás képviselőjelöltjei között nyertem. Eddig egy ciklust töltöttem a megyei képviselő-testületben – korábban a Lunter-klub tagjaként, aztán amikor megalakult a Szövetség, beültem annak frakciójába. Úgy tűnik, az erők egyesítése a járásban is meghozta eredményét, hiszen az utánam következő második jelöltet, Pavol Baculík losonci alpolgármestert majdnem 2000 szavazattal előztem meg” – fejtette ki lapunknak Agócs Attila.

Akik maradtak

Trencsén megye élén nem lesz változás, Jaroslav Baška (Smer, Hlas, Sme rodina, SNS) marad a megyeelnök, a voksok 67,25%-át adták le rá. Zsolna megye elnöke továbbra is Erika Jurinová (OĽaNO–Nova–KÚ–Zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, DS, ODS, Šanca, OKS, SaS) lesz, a választáson a szavazatok 32,04%-át szerezte meg. Milan Majerský (KDH, Sme rodina, SaS, Za ľudí) marad Eperjes megye elnöke, a választók 42,01%-a szavazott rá. Rastislav Trnka, aki mögé a Szövetség párt is beállt, a szavazatok 51,31%-ával őrizte meg megyeelnöki székét Kassa megyében.