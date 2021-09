Čižnár Trnkával és Ficóval együtt hallgathatta a Gorilla-felvételt

Kedden is folytatódott a korábbi főügyész, Dobroslav Trnka büntetőpere, akit azzal vádolnak, hogy hét évig rejtegette a Gorilla-ügy hangfelvételét, amely sok korrupciós ügyet és más bűncselekményt bizonyíthat. A bíróság ezúttal tanúként hallgatta meg Čižnárt, aki Trnkát váltotta a főügyészi székben, de azóta már az ő hivatali ideje is lejárt. Čižnár a törvényszék előtt megismételte korábbi állításait, mi szerint valamikor 2008-ban vagy 2009-ben Robert Fico első kormánya idején Trnka azzal hívta fel őt, mindenáron találkozni akart a miniszterelnökkel. Fico végül fogadta Trnkát, de csak úgy, ha Čižnár is jelen van.



Közös hallgatózás

„Megérkezett Trnka úr, valamilyen, talán szürke színű laptop, vagy notebook volt nála” – számolt be a találkozóról Čižnár. A számítógépről aztán Trnka egy rövid hangfelvételrészletet játszott le, amelyen Čižnár is felismerte František Határnak, Fico közvetlen munkatársának, a kormányhivatal igazgatójának a hangját, amit egy férfival „szponzori ajándékokról” beszél. A férfi, akinek a hangját Čižnár nem ismerte fel, beleegyezett a szponzorálásba. Ugyan Čižnár nem ismerte fel, de valószínűsíthető, a részlet a Gorilla-felvételből származik, és azt tartalmazza, ahogy Jaroslav Haščák, a Penta befektetési csoport vezetője a 2006-os parlamenti választás előtt a Smer finanszírozásáról egyeztet Határral. Miután véget ért a felvétel, Fico azt kérdezte Trnkától, hogy ez mi akart lenni, majd kidobta őt az irodájából. „Most pedig állj fel, és takarodj!” – mondta az akkori miniszterelnök Trnkának.

Čižnár arról is beszélt, az egész találkozó nagyjából 20 percig tartott, és egyáltalán nem örül neki, hogy részt vett rajta.

Hozzátette, Trnkával munkakapcsolatban állt, Ficót pedig a barátjának nevezte, akivel társasági eseményeken szokott találkozni.

Trnka tagad

Trnka tagadja, hogy bármit is lejátszott volt Ficónak, főleg nem Čižnár jelenlétében, szerinte a fent leírt találkozó valójában nem történt meg. Azt állítja, hogy ő a kérdéses hangfelvételt a pozsonyi járási ügyészségen játszotta le Čižnárnak. Ezt azzal indokolta, hogy a felvétel szerinte a 2006-as parlamenti választás előtt készülhetett. A hangfelvétel létét megerősítette Miloš Bystriansky korábbi ügyész, IT-szakember, Trnka egykori közeli munkatársa. Az ő vallomásából és egy Marián Kočner, illetve Trnka közti 2014-es beszélgetés felvételéből kiderül, hogy a Fico irodájában lejátszott hanganyag-részlet a Gorilla-felvétel egy szakasza lehet. Az ügyben korábban kihallgatták Ficót is, aki azonban tagadja, hogy a szóban forgó találkozó valóban megtörtént volna.

10 évet is kaphat

A Pozsony I. Járásbíróságon zajló perben Trnka elutasította, hogy a bűnösségét elismerve vádalkut kössön, így, ha a törvényszék találja bűnösnek, négytől tíz évig terjedő letöltendő börtönbüntetésre számíthat. A tárgyalás jövő héten hétfőn és kedden folytatódik.

Nehogy töröljék

Közben a Speciális Ügyészség nyilvánosan figyelmeztette a Gorilla-üggyel foglalkozó nyomozót, ha a jelenlegi főügyész, Maroš Žilinka utasítására megsemmisíti a hatóságok birtokában lévő Gorilla-felvételt, akkor bűncselekményt követ el. Žilinka ugyanis leállította és törölte a Haščák ellen az ügyben eddig lefolytatott eljárást, amire hivatkozva a gyanúsítottak közül valaki azt kérte, semmisítsék meg a hangfelvételt. A pozsonyi konspirációs lakás lehallgatásával készült hanganyag egyébként már 2019-ben nyilvánosságra került, és több súlyos bűncselekményt bizonyíthat.



