Čaputová: A Sajó-szennyezés miatt ki kell hirdetni a rendkívüli állapotot

„A Sajó most egy halott folyó. Szó szerint megöli azt a potenciált, ami ebben a gyönyörű tájban van” – mondta az elnök az Alsósajó településen tartott sajtótájékoztatóján. Egyben rámutatott, a probléma már közel öt hónapja létezik. „Öt hónapja nem történt meg, amire szükség lett volna. Ez pedig a mederből a mérgező anyagok eltávolítása” – jelentette ki azzal, hogy a bányából kiömlő veszélyes anyagok akár még a környező kutakat is megmérgezhetik. Egyben bízik benne, Ján Budaj (OĽaNO) környezetvédelmi miniszter már a szerdai kormányülésen kezdeményezi, hogy a katasztrófa miatt rendkívüli állapotot hirdessenek ki. Ez ugyanis több lehetőséget ad a hivataloknak a cselekvésre. Arra a kérdésünkre, kinek kell vállalnia a történtekért a politikai felelősséget Čaputová arról beszélt, az egész kormány felelőssége felmerül, hiszen az akut probléma elhárítása érdekében a környezetvédelmi mellett a gazdasági tárcának is lépnie kell. Az államfő szerint a kabinetnek ezen túl a szükséges anyagi forrásokat is rendelkezésre kell bocsátania ahhoz, hogy felszámolják a keletkezett károkat. Arról azonban szerinte egyelőre korai lenne nyilatkozni, az ügyben felmerül-e valakinek a büntetőjogi felelőssége.

Budaj és Sulík felelősségét is firtatják

Az államfő Henckó községben egészen a szennyezett folyó partjára is lement, ahol Orosz Örs, a Szövetség elnökségi tagjával (Összefogás-platform) és Varga Tibor krasznahorkaváraljai orvossal arról beszélt, milyen súlyos a Sajót ért környezetszennyezés. A víz színe Čaputová ottjártakor is élénk narancssárga színű volt. Orosz lapunknak elmondta, bízik benne, hogy miután Eduard Heger kormányfő után az államfő is meglátogatta a Sajót, kihirdetik a rendkívüli állapotot. „Ezzel együtt is azonban nagyon távol vagyunk a megoldástól” – tette hozzá. Arról is beszélt, ugyan már csökkent a kiáramló veszélyes anyagok mennyisége, de a folyómederben rendkívül nagy tömegben rakódtak le azok. Ezek eltávolítása komoly feladatot jelent. „Ján Budajnak le kell mondania” – jelentette ki a környezetvédelmi miniszter felelősségét hangsúlyozva. Orosz és Varga az államfőt a folyó partján ismertették a szennyezés jelentette problémával. „Azt ígérte, sürgetni fogja a rendkívüli állapot kihirdetését” – idézte Čaputovát. Orosz egyben hazugságnak nevezte, azt az állítást, mi szerint folyamatosan tisztulna a folyó vize. A helyszínen ott volt Michal Wiezik (Progresszív Szlovákia) EP-képviselő is, aki a gazdasági minisztérium és annak vezetője, Richard Sulík (SaS) felelősségét hangsúlyozta.

Ki a felelős?

Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök még szombaton a Gombaszögi Nyári Táborban beszélt arról, szerinte először el kell hárítani a katasztrófát, aztán lehet keresni, hogy ki viseli az ügyben a felelősséget. „Gondolom, senki nem kételkedik abban, hogy a kormányunk idején ne lehetne érvényesíteni valakinek a büntetőjogi felelősségét” – tette hozzá arra vonatkozóan, hogy az ügyben feljelentések is történtek. „A politikai felelősséget azonban valóban nem vonták le” – tette hozzá azzal, hogy ez más hasonló esetekben a kormányukban már megtörtént.

A folyó története

A kelet-szlovákiai Sajó folyóba február közepétől ömlik Alsósajó (Nižná Slaná) községnél a mérgező bányavíz. Ahogy arról beszámoltunk, a szennyezett víz nagy mennyiségben tartalmaz nehézfémeket. Így például a rendkívül mérgező arzénból a megengedett határérték 187 szeresét, míg vasból a határérték 2581 szeresét mérték a kiömlő bányavízben, de jelentős mennyiségű rezet, cinket, nikkelt és további veszélyes vegyületeket, mint mangánt és szulfátokat is tartalmaz. A szennyeződés nagyon magas vastartalmának, lényegében nagyon finomszemű rozsdának a folyóba kerülése miatt a Sajó vize vörösre, sötét narancssárgára változott. Illetve ez az anyag a folyó élővilágát is tönkretette, a halak és egyéb élőlények kopoltyúinak rozsdával való berakódása után ezek elpusztultak.

A már 2008 óta nem működő bányáért az Ércbányák állami vállalat felel, amely a Richard Sulík (SaS) vezette gazdasági minisztériumhoz tartozik, míg a folyó szennyezése miatt természetesen a Ján Budaj (OĽaNO) vezette környezetvédelmi minisztérium is érintett. A két tárca hosszú ideig a felelősséget illetően egymásra mutogatott. Mivel a Sajó Magyarországon folyik tovább, a magyar agrárminiszter, Nagy István Budajjal is egyeztetett. Végül a gazdasági minisztériumhoz tartozó bányavállalatnak sikerült mélyen a tárnában elterelnie a szennyett víz útját. Sulík egy július 15-i kormányülés után lapunk kérdésére azt válaszolta, a bányából kifolyó víz már teljesen tiszta, a szakembereknek ugyanis sikerült megjavítania a bánya mélyén lévő vezetéket. Valójában azonban a beavatkozásnak köszönhetően ugyan csökkent a folyóba ömlő mérgező anyagok mennyisége, de közel sem szűnt az meg.

Revitalizáció

A környezetvédelmi tárca hétfőn azt közölte, előbb teljesen meg kell szüntetni a bányavíznek a Sajóba ömlését, a minisztérium ezután méri fel véglegesen a környezetben keletkezett károkat és dönt a folyó revitalizálásának módjáról. A tárca szerint ugyanis nem lehet korábban felmérni a keletkezett károk teljes mértékét, meg kell várni a gazdasági tárca irányításával végzett munkák befejezését. Ezt követően felmérik a Sajó és a felszín alatti vizek állapotát. „A szennyezés teljes megszüntetését követő üledékvizsgálatok alapján lehet meghatározni a Sajó revitalizálásának menetét. Az ennél hamarabb hozott intézkedéseknek nem lenne meg a kellő hatása” – tette hozzá a minisztérium. A helyileg illetékes Rozsnyói Járási Hivatal úgy szeretné kidolgozni a revitalizációs projektet, hogy abba minden érintettet, így például a horgászszövetségeket is bevonják, illetve olyan lépéseket is terveznek, amelyek az újabb környezeti katasztrófák megelőzését szolgálják.