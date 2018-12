Bugár: van egy kis esély Lajčák maradására

Lát esélyt arra, hogy a kormányfő, illetve a koalíció maradásra bírja Miroslav Lajčákot?



Úgy vélem, elsősorban a kormányfőnek kell maradásra bírnia a külügyminisztert, illetve a köztársasági elnök segíthet megingatni a döntésében. A jelenlegi helyzetben ugyanis, legyen szó az Európai Unióról vagy a szomszédos ukrán helyzetről, nagyon fontos, hogy egy tapasztalt diplomata álljon a külügyminisztérium élén. Ezért is támogattuk Lajčákot abban, hogy el kell menni Marrákesbe, hogy Szlovákiának az ENSZ menekültügyi paktumával kapcsolatos kifogásait jegyzőkönyvbe vegyék a konferencián.



Peter Pellegrini kormányfő kizárta, hogy Szlovákia képviseltesse magát Marrákesben. Egyeztetett erről a koalíció, változhat még ez az álláspont?



Véleményem szerint már nem, egyedül maradtunk azzal a véleményünkkel, hogy az ENSZdokumentummal kapcsolatos kifogásainkat a helyszínen kell jegyzőkönyveztetni. Koalíciós partnereink ellenkező állásponton vannak. Ettől kezdve ez a kormányfő felelőssége, s ha makacskodni fog, akkor ő is hozzájárul ahhoz, hogy Lajčák úr távozik. S ez újabb problémákat von maga után. Például azt is, hogy ki lesz az utódja.



Lát ön olyan jelöltet, olyan diplomatát, aki legalább olyan szinten képes ellátni ezt a feladatot, mint Miroslav Lajčák?



Olyan szintű diplomatát, mint Lajčák, most nem látok. De egyelőre nem szeretnék spekulálni erről, mert még mindig látok egy kis reményt arra, hogy Miroslav Lajčákot sikerül meggyőzni arról, minden fontos, de Szlovákia érdeke a legfontosabb, és végül marad a helyén. Ha viszont nem változtat a szándékán, akkor a posztról a Smer dönt, a tárca őket illeti.



A Híd számára elfogadható lenne Robert Fico a külügy élén?



Nem fogok spekulálni erről. Lajčák úr még nem távozott, ha a Smer jelöli őt erre a posztra, akkor el fogjuk mondani a véleményünket.



Ha Lajčák úr mégis távozik, és marad a parlamentben, melyik oldaltfogjatámogatni?Neminog a koalíciós többség, nem lesz előrehozott választás?



Ebben a helyzetben semmit sem lehet kizárni. A jövő év kampányév lesz, előbb köztársasági elnököt, majd európai parlamenti képviselőket választunk, legkésőbb szeptembertől pedig már beindul a parlamenti választási kampány. Az előrehozott választás több szempontból sem lenne jó, egyrészt a még megvalósításra váró terveket elfelejthetjük. Másrészt, nézzük meg az ellenzéket: Boris Kollár és az SaS is Lajčák menesztését sürgették. A másik oldalon sem azt látni, hogy Szlovákia külpolitikájának iránya változatlan maradna, mert ha változni fog, akkor baj lesz.