Bugár Lajčákkal is hajlandó megmérkőzni az elnöki székért

Pozsony | Bugár Béla, a koalíciós Híd elnöke akkor sem lép vissza az elnökjelöltségtől, ha Miroslav Lajčák (Smer) külügyminiszter úgy döntene, hogy ő is indul az elnökválasztáson.

Bugár mindezt a TA3 V politike című műsorában mondta vasárnap.

Miroslav Lajčák több felmérés szerint a legesélyesebb jelölt lehet az elnöki székre, de a politikus korábban többször is kizárta, hogy indulna a jövő évi választásokon. Bugár Béla a műsorban megerősítette, hogy az elnökválasztás során be akar kerülni a második körbe, és

a jelöltségtől csak igen súlyos körülmények miatt állna el – melyek közé nem tartozik Lajčák esetleges indulása.

Amennyiben megválasztanák köztársasági elnöknek, a Híd élére egy olyan politikus kerülne, akit országszerte ismernek az emberek. Bugár azonban az elnökválasztás időpontja előtt nem mond le a pártelnöki pozícióról.

A Híd elnöke szerint a Kuciak-gyilkosságot követő tüntetések szükségesek voltak a társadalom számára. A szervezőket megdícsérte azért, hogy nem hívtak meg politikusokat a menetekre. Bugár szerint a társadalom – és néhány ellenzéki politikus is – azóta megtanulta, hogy az embereket nem kell megítélni azelőtt, hogy megmutatnák milyenek. Példaként Lučanský rendőrfőnököt hozta fel, akit korábban Kaliňák embereként emlegettek, most viszont még a média is dícséri őt.

A Ficót leváltó Pellegrini miniszterelnök kommunikációja a Híd politikusa szerint más, mint elődjéé. Ficót gyakorlottabbnak tartja, de Pellegrini inkább keresi a kompromisszumot, amit Bugár pozitívan értékel. Azt viszont beismerte, hogy néhány döntést nehezebb meghozni úgy, hogy a miniszterelnök nem a legerősebb koalíciós párt elnöke. A koalíción belül ugyanakkor nem lát problémákat.