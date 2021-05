Budapest Pozsonyra vár a határnyitással

Csütörtökön Pozsonyban találkozott öt közép-európai ország külügyminisztere, valamint az ukrán külügyi tárcavezető. A házigazda, Ivan Korčok (SaS) szlovák külügyminiszter a találkozó után arról beszélt, hogy a C5 nevű, Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot, Szlovéniát és Ausztriát magába foglaló informális csoportosulás a világjárvány jelentette kényszerből jött létre. Egyben üdvözölte az ukrán kollégáját, akivel a csoport tagjai többek közt az ország keleti részét érintő konfliktusról egyeztettek.

Kettős állampolgárság

A találkozó utáni sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva Korčok elmondta, a kettős állampolgárság kérdésében az az álláspontjuk, azoknak teszik lehetővé egy másik ország útlevelének a megszerzését, akik legalább öt éve ott élnek. „Ez szlovák belügy” – tette hozzá.

Szijjártó Péter (Fidesz) magyar külügyminiszter a kettős állampolgárság kérdéséről szólva arról beszélt, hogy a partnereikkel mindig a kölcsönös tiszteletre kell épülnie. Kiemelte, a szlovák–magyar kapcsolatok soha nem voltak olyan jó szintet, mint most. „Ugyanakkor vannak ügyek, amelyekről beszélnünk kell” – mondta Szijjártó azzal, hogy ezen kérdésekről először a nyilvánosság kizárása mellett akar tárgyalni a szlovák féllel.

Oltás és oltási igazolvány

Szijjártó a koronavírus elleni vakcinákról szólva elmondta, soha nem geopolitikai vagy ideológiai kérdésnek tekintették az oltóanyagokat. Ezzel arra utalt, hogy Magyarország az egyetlen uniós tagállam, amely az EU-ban nem regisztrált orosz és kínai vakcinákat is használ. A magyar külügyminiszter a közép-európai országok kormányainál azt is kezdeményezte, hogy még az uniós oltási igazolvány létrejötte előtt kössenek egy regionális megállapodást az érintett államokban kiadott védettségi igazolványok elfogadásáról. „Nincs ok arra, hogy a már beoltott embereket ne engedjük utazni” – mondta, és hozzátette, hogy Magyarország már hét ilyen kétoldalú megállapodást meg is kötött.

Arra a kérdésünkre, hogy Szlovákiával elindították-e már az ilyen kétoldalú megállapodás megkötését, Szijjártó úgy válaszolt, már több szlovák kormánytaggal is beszélt erről. „A határ menti közösségeink számára egy természetellenes állapot, hogy nem tudnak átjárni egymáshoz” – mondta, és hozzátette, jelenleg a szlovák fél válaszára várnak.

Szijjártó a szlovák külügyminisztérium épületéből az MKP székházába tartott, ahol a párt vezetőségével való egyeztetés után arról beszélt, mindent meg akarnak tenni annak érdekében, hogy a határátkelőket újranyissák. Elmondta, két hete javaslatot tettek a szlovák kormánynak egy kétoldalú megállapodás elfogadására arra vonatkozóan, hogy a beoltott személyek szabadon mozoghassanak a két állam között. „Korčok miniszter úrral erről ma is tárgyaltam” – tette hozzá. A megállapodás részleteiről elmondta, hogy a beoltottak az egyezmény értelmében azonos jogokat élvezhetnek mindkét országban.

Állampolgárság nélkül is jár az igazolvány?

Arra a kérdésünkre, hogy a Magyarországon élő, de magyar állampolgársággal nem rendelkező személyek, így az ott dolgozó szlovákiai magyarok a határ melyik oldalán regisztráljanak oltásra, Szijjártó úgy válaszolt, a számukra május elsejétől megnyílt az oltásra való jelentkezés lehetősége.

„Aki Magyarországon beoltásra kerül, az kap egy igazolást arról, hogy be lett oltva”

– jelentett ki a tárcavezető.

A magyar külügyminiszter üdvözölte még, hogy Miskolc és Kassa között épülő gyorsforgalmi út közeljövőben várható átadását. Elmondta, hogy a következő években 6 új határátkelő, köztük 3 Ipoly-híd nyílik a szlovák magyar határon.