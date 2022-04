Boris Kollár magyar revízióval riogat

Ahogy arról beszámoltunk, Boris Kollár (Sme rodina) házelnök a Markíza televízió Na telo című műsorában vasárnap többször is egy esetleges magyarországi fenyegetésről beszélt. Kollár a műsorban Ukrajnával kapcsolatban kijelentette, elfogadhatatlan, hogy egy másik állam, ez esetben Oroszország, elszakítsa a területének egy részét. „Nekünk is van itt egy szomszédunk, ahol valamiféle Nagy-Magyarországról álmodoznak, a százéves Trianont nem ünneplik, hanem gyászolják, ingatlanokat vásárolnak nálunk, pénzt különítettek el, hogy itt termőföldet vegyenek, útleveleket osztogatnak nálunk. Ez nem tréfadolog” – mondta a házelnök. Az Ukrajna elleni orosz agresszió veszélyességét Kollár azzal érzékeltette, ha eltűrjük, hogy valaki ezt az országot „felporciózza”, akkor Szlovákia lesz a következő áldozat. Ezért szerinte ennek gátat kell szabni. „Különben Magyarország is hasonló gondolatokra juthat” – tette hozzá. Kollár arról is beszélt, az Ukrajna elleni agresszió Szlovákia polgárait is érinti. „Ha az lesz az általánosan elfogadott, hogy behunyjuk a szemünket az ilyesmi előtt és azt mondjuk, »ez nem érint minket, parcellázzák csak fel azt az országot«, akkor nemsokára Putyin Orbánnal közösen majd felparcellázza Szlovákiát is” – tette hozzá.

Szijjártó kritizál

Kollár szavaira reagált a magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter (Fidesz) is. „A házelnök úr, valószínűleg legalább egy évtizeddel elnézte a naptárat” – mondta a tárcavezető. Kijelentette, mindkét ország az Európai Unió tagjaként azon dolgozik, hogy a kétoldalú kapcsolatrendszer minél jobb legyen és erősítsék egymást, valamint az EU-t. „Magyarország szeretné megőrizni mindazokat a vívmányokat és sikereket, amelyeket a két ország a kétoldalú kapcsolatokban elért, és azt, hogy ezek a kapcsolatok a jövőben még jobbak legyenek” – tette hozzá. Hasonló szellemben nyilatkozott a magyar külügynek a Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára, Menczer Tamás (Fidesz) is. „Felhívjuk Boris Kollár figyelmét arra, hogy a 21. században élünk” – írta a közösségi oldalán.

Kollár kérjen bocsánatot!

A Szövetség közleményben reagált a házelnök kijelentéseire. „Kollár vonja vissza szavait és kérjen bocsánatot!” – írják azzal, hogy ámokfutásnak nevezik a szlovák politikus kijelentéseit. Úgy látják, azzal, hogy az ország második legfőbb közjogi méltósága ilyet mondott, minden határt átlépett. „A házelnöknek tudnia kell, ez a kijelentés nemcsak a szlovák–magyar államközi kapcsolatokat ronthatja, de ami számunkra fontosabb: hátrányosan érintheti a szlovákiai magyar közösséget is, illetve a szlovákok és a magyarok békés együttélését is országunkban” – írják.

„Nagy baj lehet az országban, ha ismét előkerült a magyarkártya” – írta közösségi oldalán Forró Krisztián, a Szövetség elnöke. Berényi József, a párt MKP-platformjának vezetője szintén arról beszélt, előkerült a magyarkártya. „Megint bebizonyosodott, a szlovák politika elsősorban biztonságpolitikai kockázatként tekint ránk, Szlovákiában élő magyarokra és Magyarországra” – írta a közösségi oldalán. Hozzátette, Magyarországnak Szlovákiával szembeni területszerzésével érvelni abszurd, manipulatív dolog, amely a nemzetközi, katonai és a két nép közötti valóságos viszony teljes tagadására épül. „Hagyják abba a magyarellenes izgatást!” – írta közösségi oldalán a párt alelnöke, Mózes Szabolcs. Hozzátette, eddig csak jegyzetírók írtak hasonlókról, az viszont minden határon túlmegy, hogy a házelnök tesz ilyen kijelentéseket. Ahogy arról beszámoltunk, a Szövetség MKP-platformja tiltakozott Soltész Árpád politikai kommentátor megnyilatkozásai ellen, amelyekben a magyar kormányt bírálta. Az újságíró szerint az Orbán-rendszer egy „fasiszta kleptokrácia” és Magyarország az orosz háborús bűnök ellenére nem hajlandó visszavenni Oroszországhoz fűződő, főleg energetikai kapcsolataiból.

Mit akar Kollár?

Az, hogy a házelnök az Ukrajna elleni orosz agresszió kapcsán valamiféle magyar revízióról beszélt, Grigorij Mesežnikov politológus szerint azt mutatja, hogy Kollár két összeilleszthetetlen dolgot kapcsolt össze. A szakértő szerint valószínűleg így akarta kifejezni Oroszország politikájával szembeni kritikáját, és egyben annak is hangot akarhatott adni, aggódik amiatt, hogy a Fidesz–KDNP újabb elsöprő választási győzelmet aratott. Mesežnikov viszont úgy látja, Magyarországot nem lehet abba a kategóriába rakni, mint Oroszországot, amely más államok területét szállja meg. „Az az elképzelés, hogy Orbán Viktor megállapodott volna Vlagyimir Putyinnal Szlovákia felparcellázásáról, egyszerűen téves” – mondta a politológus.

Mesežnikov szerint nehéz megmondani, hogy Kollárnak mi lehetett ezekkel a toxikus kijelentésekkel a szándéka. A politológus elképzelhetőnek tartja, egyszerűen arról van szó, hogy a házelnök nem igazán tájékozott Magyarország politikáját illetően. Hozzátette azonban, eddig nem volt rá jellemző, hogy magyarellenes szólamokat hangoztatott volna, de ki kell várni, hogy a következő időszakban is használni fogja-e a magyarkártyát például a választási kampányban. A szakértő kiemelte, a jelenlegi esetben Kollár a magyarellenes narratívának csak egy részét, a revízióval való riogatást használta fel. Mesežnikov szerint az is elképzelhető, hogy Kollár szembe akart fordulni Oroszország politikájával, hiszen világosan elítélte az orosz agressziót, ami viszont a választóinak egy részét elbizonytalaníthatja. „Ezt Orbánnal akarhatta kompenzálni” – tette hozzá a politológus. Mesežnikov is rámutat, Kollár kijelentései nincsenek jó hatással a szlovák–magyar viszonyra.