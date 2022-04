Az MKP tiltakozik amiatt, hogy Orbánt kleptokrata fasisztázták a rádióban

A Szövetség sajtótájékoztatóján a párt vezetőit arról is kérdeztük, mi az álláspontjuk azzal kapcsolatban, hogy az MKP-platform közleményben helytelenítette Soltész Árpád publicistának a Pátria rádióban elhangzott véleményét. Az újságíró ugyanis „fasiszta kleptokráciának nevezte” az Orbán-rendszert. A sajtótájékoztatón jelen volt a rádiós műsorvezető, Vasik János is, az ő mankója látható a képünk előterében. A fotón Mózes Szabolcs, Forró Krisztián és Rigó Konrád látható. (Somogyi Tibor felvétele)

A magyarországi parlamenti választás utózöngéi Szlovákiában is hallhatóak. A Szövetség MKP-platformja egy állásfoglalást tett közzé, amelyben azt írják, értetlenül állnak az előtt, hogy az általuk „neoliberálisan gondolkodónak” nevezett személyek szerintük gyűlöletmegnyilvánulásokat tesznek a Fidesz–KDNP és Orbán Viktor választási győzelmével kapcsolatban. A platform azt nehezményezi, hogy a szlovák közmédia magyar adásában, a Pátria rádióban Soltész Árpád politikai publicista „fasiszta kleptokráciának nevezte” az Orbán-rendszert. A nyilatkozatban kiemelik, a vélemény szlovákiai közmédiában, az adófizetők pénzéből fenntartott rádióban hangzott el.

Maga Soltész az MKP tiltakozására úgy reagált, meglepte őt az MKP-platform reakciója. „Én azt hittem, hogy ez a párt, a szlovákiai magyar kisebbség érdekeit képviseli, nem Orbán, vagy a Fidesz, esetleg a magyar állam érdekeit. Úgy látszik, tévedtem” – mondta. Szerinte azzal, hogy fasisztának és kleptokratának, az az tolvajok uralmának nevezte Orbán rendszerét, nem dehumanizálta azt. „Hiszen a fasizmus és a kleptokárcia is nagyon emberi” – tette hozzá. A Pátria rádió egyébként nem kívánja kommentálni az ügyet.

Az MKP és Forró szerint

Az MKP közleményét, amelyben a platform helyreigazítást is követel a rádiótól, a Szövetség elnöke, Forró Krisztián is aláírta. Forró, aki egyben az MKP-platform vezetésében is szerepet vállal, az üggyel kapcsolatban lapunknak elmondta, a jogászaik utánajárnak, milyen lépéseket tehetnének. A pártelnök arról is beszélt, el szeretnék érni, hogy a közmédia elhatárolódjon a kérdéses véleménytől. „A jövőben meg kell fontolniuk, kiket hívnak meg” – mondta a rádióról, de hozzátette, közvetlenül nem szeretnének beleszólni, kik lehetnek a műsorok vendégei. Forró arra is utalt, Soltész megnyilvánulásában uszításra utaló jeleket vél felfedezni, szerinte a médium vezetésének döntenie kell, elfogadja-e ezt az irányultságot. „Ha nem ez az irány, akkor a vezetőségnek meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket” – válaszolta arra, elvárnak-e valamiféle személyes felelősségre vonást. Hozzátette, nem a konkrét beszélgetés témája, vagyis a magyar kormány értékelése miatt szólaltak meg, más esetekben is fel fogják emelni a hangjukat, ha ilyet tapasztalnak.

Más esetben is?

A pártvezetőt megkérdeztük, hogy a Pátria rádióban elhangzott véleményhez hasonlóan a magyarországi közpénzből működő Magyar 7 hetilap hasábjain korábban megjelent vélemények kapcsán is megfogalmaz-e hasonló álláspontot. Néhány éve ugyanis nagy port kavart, hogy a lap egyik publicistája, Kövesdi Károly „kártékony férgeknek” nevezte emberek egy csoportját, azokat, akiket ő neoliberálisnak tart. A véleménycikkel kapcsolatban többen is kifogásolták, emberi mivoltukban sérti az érintetteket. Forró kitért az elől, hogy minősítse ezt a véleménycikket. Arra hivatkozott, ez az eset nem hasonlítható össze a Pátria kérdéses műsorával, hiszen a Magyar 7-et nem a szlovákiai adófizetők pénzéből tartják fenn. Azt azonban elismerte, hogy ez a lap, a Pátriához hasonlóan, közpénzből működik, csak éppen a magyarországi adófizetők pénzét költik rá.

Különvélemények

A pártelnöknek a Pátria rádióban elhangzottakról alkotott véleményével azonban nem ért egyet Mózes Szabolcs, a Szövetség alelnöke. Mózes, aki az Összefogás-platform tagja, elmondta, szerinte a sajtónak kell a politikát ellenőriznie, nem fordítva. „Nem a politikusoknak kellene értékelnie, hogy mi jelenik meg a médiában” – tette hozzá. Rigó Konrád, a Híd-platform vezetője egyetértve Mózessel arról beszélt, nem tartja jó ötletnek, ha a politika megpróbálja ellenőrizni a médiát. Soltész kijelentéseiről annyit mondott, bár a publicista fogalmazhatott volna óvatosabban, de ezzel együtt sem kell felelősségre vonni a rádiót, vagy magát Soltészt. Rigó ugyanakkor arról is beszélt, a véleményszabadság korlátain túl van embercsoportoknak a megalázása. Helytelenítette, hogy valaki a „kártékony férgek” dehumanizáló kifejezést használja. „Ezeknek a szavaknak a végén a 70-80 évvel ezelőtti barakkok állnak” – tette hozzá, a holokausztra utalva.

A Szövetség sajtótájékoztatójáról készült videónkban 23 perc, 55 másodperctől látható a párt vezetőinek a Pátria rádió műsorával kapcsolatos reakciója.