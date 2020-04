Bevonják a Kuciak-gyilkosság bizonyítási eljárásba a Threema-üzeneteket

Az áldozatok jogi képviselői szerint ezek bizonyítják, hogy Marian Kočner rendelte meg Ján Kuciak újságíró és menyasszonya, Martina Kušnírová meggyilkolását.

Kočner az alkalmazáson keresztül kommunikált az ügy másik vádlottjával, Alena Zsuzsovával, a nyelvezetet, amit használtak, Daniel Lipšic, a Kuciak család jogi képviselője rejtjelesnek nevezte. Az újságíró meggyilkolásával kapcsolatos üzenetváltásban a hóra, kihullott fogakra tettek utalásokat. Zsuzsová fogainak állapotáról, az egészségbiztosító dokumentumairól, a nagymácsédi időjárásáról esik szó az üzenetekben, melyeket a gyilkosság idején váltottak.

A vádlott megkérdőjelezte a Threema-üzenetek hitelességét a váltóhamisítással kapcsolatos eljárás során is. Felrótta a bűnüldöző hatóságoknak a módot, ahogyan hozzájutottak a kommunikációhoz, és megkérdőjelezte a tanúként kihallgatott Peter Tóth vallomását is, aki a telefonokat átadta a rendőrségnek. A váltóhamisítás ügyében a bíróság nem jogerősen elítélte Kočnert, az ítélet indokolásában a Threema-üzenetekkel is érvelt a szenátus.

A tárgyalás elején Ružena Sabová, a szenátus elnöke bejelentette, hogy a Threema-üzeneteket nem olvassák fel, ezt egy későbbi időpontra halasztják.