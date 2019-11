Bemutatta választási programját az Összefogás

Ma mutatta be Pozsonyban a programját az Összefogás párt, amelyet – a közös indulásuk esetén – az MKP és a Magyar Fórum prioritásaival is összefésülnek.

Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, programjukban az összes szakterületet le akarták fedni, ezért 8 témakörbe osztották a javaslataikat. Mindegyik témakörbe két-két alprogram tartozik.



A program régiófejlesztési és turizmusra vonatkozó részét Bara Zoltán dolgozta ki, lényeges pontja, hogy Dél-Szlovákiának pozitív gazdasági diszkriminációra van szüksége. Az egészségügyi és szociális szektorra vonatkozó javaslatokat Kovács György állította össze. Elsősorban a népegészségügy és a szűrővizsgálatok fontosságát emelte ki. Pénzügyi területen a kis- és középvállalkozók támogatását tartják fontosnak.



A kultúra területén tett javaslatokról Orosz Örs beszélt. A meglévő intézményrendszer stabil finanszírozását, megerősítését emelte ki. Ezen túl a tudományos intézmények normatív finanszírozásának szükségességét hangsúlyozta, de a programban kiemelt szerepet kapott a szlovákiai magyar közösség szimbólumainak megteremtése is. Mózes hozzátette, el szeretnék érni a Kisebbségi Kulturális Alap pénzkeretének növelését, de az iskolaügyben fontosnak tartják a kisebbségi oktatási önkormányzatiság megteremtését, a tankönyvek és a kerettanterv reformját is.



Az igazságügy és kisebbségvédelem témájában a kettős állampolgárságot tiltó törvény eltörlését, és az Alkotmány preambulumának megváltoztatását emelték ki a programban. Mózes hozzátette, az egyik fontos céljuk a magyar-szlovák kapcsolatok javítása. Nagy József a mezőgazdasági és környezetvédelmi szegmensben tervezett változtatásokkal kapcsolatban arról beszélt, kiemelt célként kell kezelni a klímaváltozással szembeni harcot, a települések zöldterületeinek növelését, illetve a víz-, lég- és talajszennyezés visszaszorítását.



A programban fontos szerepet kapott az infrastruktúrafejlesztés is. Mózes kiemelte a vasúti közlekedés fejlesztését, a megyei fenntartásban lévő utak felújítását, az R7-es és R2-es gyorsforgalmi út továbbépítését. A dokumentum kül- és biztonságpolitikára vonatkozó fejezetét külső szakértőként Rácz Orsolya, a GLOBSEC szakértője dolgozta ki. Rácz hangsúlyozta az euroatlanti integráció fontosságát és azt, hogy Szlovákiának tejesítenie kell a NATO tagsággal járó kötelezettségeit.