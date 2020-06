Bankadó helyett még több hitel lesz

A bankok által fizetett különadót július elsejétől egy teljesen új séma váltja, amely az államnak, a cégeknek és a lakosságnak is nagyobb hasznot hoz majd, mint a különadó – jelentette be hétfőn Igor Matovič kormányfő, miután a pénzügyminisztérium aláírta a Szlovák Bankszövetséggel (SBA) az erről szóló memorandumot.

A bank nem ellenség

A pénzintézetekkel kötött megállapodás szerint a bankadóból eddig befolyt pénzösszegből egymilliárd eurót elkülönítenek, és azt a Szlovák Fejlesztési Alapba utalják át. Ezt a pénzt kulcsfontosságú állami projektekre lehet majd felhasználni. „A bankokat nem tekintjük az ellenségeinknek” – jelentette be Matovič, közvetve utalva a banki különadót foggal-körömmel védő korábbi kormányfőre, Robert Ficóra is, aki a bankokkal szembeni harcból igyekezett hosszú éveken keresztül politikai tőkét kovácsolni.

A banki különadót 2012-ben vezették be Szlovákiában, és az eredeti tervek szerint idén fizették volna utoljára, az előző kormány idején, két akkori kormánypárt, az SNS és a Smer javaslatára azonban a parlament tavaly ősszel gyorsított eljárásban a különadó határozatlan időre történő meghosszabbításáról és megduplázásáról döntött. A pénzintézetek évente átlagosan 150 millió eurót fizettek a különadó révén, a befizetett összeget azonban egy zárolt számlán tárolták, és nem lehetett felhasználni a gazdaság megsegítésére. A koronavírus-járvány miatt ezért a Matovič-kormány úgy döntött, hogy egy teljesen új sémával rukkolnak elő, amely az állam és a bankok számára is előnyösebb lehet.

Felpörgetik a gazdaságot

„Az egyezség szerint a bankok által a különadón keresztül eddig befizetett összegből egymilliárd eurót kiveszünk a zárolt számláról, és a Szlovák Fejlesztési Alapba utaljuk át. Ebből finanszírozhatjuk a későbbiekben az olyan állami projekteket, mint amilyenek például a kórházak és bérlakások építése” – mondta el a kormányfő. Abankokcserébeévente150 millió euróval növelhetik az alaptőkéjüket. „Ezt követően pedig kamatoztathatják ezt az összeget. A bankok a memorandum aláírásával vállalták, hogy évente félmilliárd eurót fordítanak az államnak nyújtott hitelekre, egymilliárd eurót pedig a céges és lakossági kölcsönökre. Vagyis ahelyett, hogy 150 millió euró lenne valahol egy zárolt számlán, a gazdaságnak évente 1,5 milliárd euró áll majd a rendelkezésére a válság utáni felépülésre” – tette hozzá Matovič.

„A lehető legjobb egyezséget sikerült megkötnünk a cégek és a lakosság szempontjából is. A jelenlegi helyzetben fontos, hogy egészséges bankszektorunk legyen, ezért jó hír, hogy a bankok számára elfogadhatatlan különadót sikerült egy olyan új konstrukcióval pótolnunk, amely mindenki számára előnyös lesz” – nyilatkozta Eduard Heger pénzügyminiszter. Szerinte a fő cél a gazdaság újbóli felpörgetése és a foglalkoztatottság növelése.

Nem perelnek

Mindkét fél számára elfogadható egyezségről beszél a Szlovák Bankszövetség elnöke, Alexander Resch is. „A 2012-ben bevezetett banki különadó a maga idejében egyfajta válasz volt a 2008-ban kirobbant válságra, ami a stabilitást szolgálta, időközben azonban olyan irányt vett, amely nem nevezhető a legjobbnak” – tette hozzá Resch. A Szlovák Bankszövetség egyébként a Főügyészségen keresztül már idén februárban az Alkotmánybírósághoz és az Európai Bizottsághoz fordult jogorvoslatért a banki különadó hatályának a meghosszabbításával kapcsolatban, abban reménykedve, hogy azt a pénzt is visszakövetelhetik, amit már eddig befizettek. A hétfőn aláírt memorandumban a bankok szakmai szervezete azonban azt is vállalta, hogy visszavonja az összes eddigi, állammal szemben indított beadványukat. A most aláírt memorandum az előzetes hírek szerint már szerdán a kormány elé kerül elfogadásra, a parlament pedig a júliusi ülésén veszi napirendre.

A jegybank is elégedett

„A bankadóval kapcsolatos változásoknak köszönhetően nőhet a szlovák bankrendszer stabilitása, és a koronavírus-járvány által megtépázott gazdaságot is gyorsabban tudjuk majd talpra állítani” – állítja Peter Kažimír jegybankelnök, aki szerint a jövőben a cégek és a lakosság is kedvezőbb feltételekkel juthat majd hozzá a hitelekhez, ami az elkövetkező időszakban kulcsfontosságú tényező lesz. Az egyezséget a kereskedelmi bankok is üdvözlik. „Az ezzel kapcsolatos tárgyalások ugyan tovább tartottak, mint azt vártuk, a most megkötött egyezséget azonban mindkét fél számára előnyösnek tartjuk” – mondta el Peter Krutil, a legnagyobb hazai pénzintézet, a Szlovák Takarékpénztár vezérigazgatója.