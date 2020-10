Az uniós bíróság szerint a lex CEU nem alkalmazható Magyarországon

"A EU Bírósága világos üzenetet küldött, letették a garast az EU alapértékei és az akadémiai szabadság mellett" - többek közt erről beszélt Michael Ignatieff, a CEU rektora keddi sajtótájékoztatóján, melyen az Európai Unió Bíróságának friss döntését kommentálták az egyetem vezetői - írja a 444.hu.

„A bírósági döntés lehetőséget biztosít arra, hogy a Budapesten működő campus továbbra is Magyarország felsőoktatásának fontos része maradjon” - mondta a rektor. Az egyetem vezetői bejelentették azt is, hogy a megmaradt budapesti campuson egy új egyetemi intézetet is nyitnak, a CEU Demokrácia Intézetet, ami a demokráciát fogja kutatni, és tovább viszi az egyetem bizonyos programjai, például a Bibó István Szabadegyetem munkáját.

A Fidesz vadul sorosozik és bevándorlásozik

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség ugyanakkor bíráló hangnemű nyilatkozatot adott ki. "A bevándorláspárti baloldal továbbra is Soros érdekeit védi" - fogalmaznak a közleményben, amely többek közt Gyurcsány Ferencet is említi, az Európai Unió Bíróságát, vagy annak döntését viszont nem.

„Elfogadhatatlannak tartjuk a kettős mércét, a jogszabályokat minden egyetemnek egyformán be kell tartania Magyarországon. Nem lehet olyan törvényt alkotni, amely a Soros-egyetemet előnyösebb helyzetbe hozza a magyar egyetemeknél” – mondta el az MTI-nek Varga Judit (Fidesz) magyar igazságügyi miniszter, de hozzátette, az ítéletet végre fogják hajtani.

Nem kamuegyetem

Fiala-Butora János, a CEU korábbi oktatója, a nemzetközi jog szakértője lapunknak az uniós bíróság döntésével kapcsolatban elmondta, a törvényszék minden pontban a magyar kormány ellen döntött. Megállapította, hogy nem valós az az érvelés, miszerint a szabályozás az ún. kamuegyetemeket, az érdemi képzést nem biztosító intézményeket akarta volna kiszűrni. „Hiszen a CEU egy működő egyetem volt, aminek működésével kapcsolatban a kormánynak sem lehetett releváns jogi aggálya, az csak azután lett, miután a lex CEU-t elfogadták. Tehát maga a kormány teremtette a törvénytelen helyzetet” – magyarázta a szakértő. Fiala-Butora kiemelte: az ítélet szerint a magyar kormányzat két feltétele, így a külföldi székhelyen való képzés nyújtása és az egyetem működéséről szóló nemzetközi egyezmény sem állja meg a helyét.

Mi lesz veled, CEU?

„A döntés alapján világos, hogy a magyar kormány rosszhiszeműen, alaptalanul fogadott el egy olyan szabályozást, aminek célja a CEU elüldözése volt” – mondta el a szakember. Hozzátette, a döntés alapján Magyarországnak módosítania kell a diszkriminatív szabályozáson, ami a CEU-t arra kényszerítette, hogy képzéseit Bécsbe helyezze át. Magyarország most az Európai Bizottsággal fog tárgyalni a végrehajtásról. Ha nem jutnak megállapodásra, annak pénzbüntetés lehet a vége. De ha módosul is a szabályozás, több év telhet el addig. A jogász szerint nem biztos, hogy a CEU vissza tud és vissza akar majd menni Magyarországra, ha időközben kiépíti a bécsi képzéseit. Fiala-Butora a magyar kabinet lépéseit tekintve sem optimista. „Mivel az EU, illetve a CEU a kormány kedvenc céltáblái közé tartozik, valószínűleg fenntartják, sőt fokozzák a retorikai szembenállást” – mondta.

Az uniós bíróság elmarasztalta Magyarországot

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a keresetet az Európai Bizottság nyújtotta be a luxembourgi székhelyű törvényszékhez. Bár a CEU már Budapestről Bécsbe költözött, az uniós bíróság ítélete szerint a Fidesz-kormány által 2017-ben hozott törvényt, amely ellehetetlenítette az oktatási intézmény magyarországi működését, meg kell semmisíteni. A lex CEU néven is emlegetett jogszabály sérti a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretében kötött, a Szolgáltatások Kereskedelméről szóló Általános Egyezményt, de a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának elveit, ill. a belső piaci szolgáltatásokról szóló EU-s irányelvet is megszegi. A kifogásolt rendelkezések pedig a tudományos élet szabadságára, az oktatási intézmény alapításához való joggal, továbbá a vállalkozás szabadságára vonatkozó EU-s rendelkezésekkel is ellentétesek. Ha a bíróság, mint most, megállapítja a kötelezettségszegést, az érintett tagállamnak a lehető leghamarabb teljesítenie kell az ítéletben foglaltakat. Ha az Európai Bizottság úgy ítéli meg, a tagállam nem teljesítette az ítéletben foglaltakat, pénzügyi szankciókat is kiszabhat.



A CEU elüldözésére a Fidesz 2017-ben egy hét alatt hozott törvényt, amely ellen több tízezres tüntetések voltak. Nemcsak Magyarországon, de például Pozsonyban is demonstrációt szervezetek az oktatási intézmény melletti kiállás érdekében.