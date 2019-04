Az új kormányra marad  a nyugdíjkorhatár-plafon

„A szociális biztosításról szóló jogszabály összehangolását az alkotmány legújabb módosításával a jelenlegi kormány időhiány miatt nagy valószínűséggel már nem lesz képes megvalósítani. Ez így a következő kormányra hárul” – ismerte el hétfőn Ivan Švejna munkaügyi államtitkár a lakosság elöregedéséről szóló pozsonyi konferencián. „Ha be szeretnénk tartani a törvényalkotási szabályokat, akkor a törvény előkészítése legalább fél évet vesz igénybe, ez is csak akkor érvényes, ha tisztában vagyunk vele, mit is szeretnénk. Fél évvel a jövő tavaszi parlamenti választás előtt ugyanakkor már nem lesz érvényes a koalíciós szerződés, ezért azt gondolom, hogy az alapvető módosításokat már az új kormánynak kell meghoznia” – mondta az államtitkár.

Az elemzők már korábban figyelmeztettek, hogy minél később hozzák meg a nyugdíjkorhatár-plafon gyakorlati alkalmazásával összefüggő módosításokat, ez annál nagyobb anyagi terhet ró majd az államra.

„A 64 évben megszabott maximális nyugdíjkorhatár, ami a gyermeket nevelő nőknél gyermekenként fél évvel lesz alacsonyabb, a bruttó hazai termék (GDP) 1,16 százalékának megfelelő többletkiadást jelent. Ha késünk az ezzel kapcsolatos jogszabályok elfogadásával, az olyan, mint ha egy méretes hógolyót görgetnénk magunk előtt. Minél többet késünk, annál nagyobbra nőnek az ezzel kapcsolatos kiadások” – állítja Anetta Čaplánová, az államkassza őrének számító Költségvetési Tanács tagja.

Ivan Švejna ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a nyugdíjplafon elsőként már azokat a nyugdíjasokat érintheti, akik a következő kormányzati ciklusban, vagyis 2020 és 2024 között vonulnak nyugdíjba, ezért elkerülhetetlen lesz a nyugdíjrendszer újabb reformja. (mi, TASR)